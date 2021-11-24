  • 20°C
香港時間 : 20211124日 (三) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲疫情】世衛警告 明年3月前增70萬死

環球社會熱點 10:43 2021/11/24

分享：

歐洲新冠肺炎疫情回升，多國確診及死亡人數持續增加。世界衛生組織警告，歐洲地區於冬季完結前，即2022年3月前，新冠死亡人數恐怕會增加至超越200萬人，新冠肺炎將會成為歐洲「頭號殺手」。

【德國疫情】衛生部長警告民眾 「接種﹑康復或死亡」 【下一頁】

世衛周二（23日）指出，歐洲現時疫情嚴峻，53個國家中25國的醫院病床供應面臨高度或極度大壓力，49國深切治療部亦壓力極大。

按照近日疫情報告，歐洲每日新增近4,200人死於新冠肺炎，數目是9月時兩倍，連同英國，歐洲累計死亡人數已逾150萬。以目前疫情走勢推算，世衛估計明年3月前，歐洲新冠死亡人數將達致220萬人。

【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城 【下一頁】

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲各國應採取「疫苗加」（vaccine plus）防疫策略，不止要求民眾接種疫苗，更要打第3劑。同時，克魯格指在日常生活維持一切預防措施亦非常重要，包括戴口罩﹑保持社交距離及保持室內空氣流通等。

克魯格強調，所有人有責任及機會協助歐洲，在今個冬季避免出現更多損失性命的悲劇，或是影響社會及商業活動。克魯格表示，要避免更多人命損失的最後手段正是封城及關閉學校。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【歐洲疫情】荷蘭連續3晚爆反防疫限制暴亂 最少64人被捕
2021/11/22
【歐洲疫情】荷蘭連續3晚爆反防疫限制暴亂 最少64人被捕
【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃
2021/11/21
【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
2021/11/21
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制（第二版）
2021/11/19
【德國疫情】確診首破6.5萬 收緊未打疫苗者限制（第二版）
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集
2021/11/18
【德國疫情】確診再創新高 慕尼黑取消聖誕市集

你可能感興趣

【歐洲疫情】荷蘭連續3晚爆反防疫限制暴亂 最少64人被捕
10:54 2021/11/22
【歐洲疫情】荷蘭連續3晚爆反防疫限制暴亂 最少64人被捕
【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃
18:44 2021/11/21
【英國疫情】衛生大臣拒收緊限制 沿用現行防疫計劃
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
17:00 2021/11/21
【歐洲疫情】多國民眾示威 反對收緊防疫限制
疫情 歐洲 世界衞生組織 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫苗 口罩 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間11:00）

下一篇文章

奇雲史柏西涉性騷擾被判違約 需賠《紙牌屋》公司逾2.4億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會
特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月24日 時間11:00）
商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
商界演說大談Peppa Pig 約翰遜被狠批混亂
奧斯卡影帝未參選已得民心 支持度贏現任德州州長
奧斯卡影帝未參選已得民心 支持度贏現任德州州長
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款