【歐洲疫情】世衛警告 明年3月前增70萬死

歐洲新冠肺炎疫情回升，多國確診及死亡人數持續增加。世界衛生組織警告，歐洲地區於冬季完結前，即2022年3月前，新冠死亡人數恐怕會增加至超越200萬人，新冠肺炎將會成為歐洲「頭號殺手」。

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世衛周二（23日）指出，歐洲現時疫情嚴峻，53個國家中25國的醫院病床供應面臨高度或極度大壓力，49國深切治療部亦壓力極大。

按照近日疫情報告，歐洲每日新增近4,200人死於新冠肺炎，數目是9月時兩倍，連同英國，歐洲累計死亡人數已逾150萬。以目前疫情走勢推算，世衛估計明年3月前，歐洲新冠死亡人數將達致220萬人。

【德國疫情】或強制民眾接種疫苗 不排除封城 【下一頁】

世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）表示，歐洲各國應採取「疫苗加」（vaccine plus）防疫策略，不止要求民眾接種疫苗，更要打第3劑。同時，克魯格指在日常生活維持一切預防措施亦非常重要，包括戴口罩﹑保持社交距離及保持室內空氣流通等。

克魯格強調，所有人有責任及機會協助歐洲，在今個冬季避免出現更多損失性命的悲劇，或是影響社會及商業活動。克魯格表示，要避免更多人命損失的最後手段正是封城及關閉學校。

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責任編輯：吳漢培