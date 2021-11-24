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【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關

股市 09:44 2021/11/24

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【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日有限度通關

本地傳媒引述消息人士報道，香港和內地極有可能在12月10日左右恢復有限度免檢通關，初期每日配額1000人。據悉，周四的「對接會議」會就具體通關安排作最後定案，然後提交中央批准。

12月9日起進出餐廳、健身中心、遊樂場等受規管處所　必須使用「安心出行」【下一頁】

政府昨傍晚發稿宣布，維持《預防及控制疾病條例》下的大部分社交距離措施的有效期14日，直至12月8日止，並預告自12月9日起，使用「安心出行」流動應用程式的規定將擴展至所有受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所，即包括所有餐飲業務處所、健身中心等。

根據599F，受規管處所除包括所有餐廳，還有健身中心、酒吧或酒館、遊戲機中心、浴室、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院或按摩院、會址、夜總會或夜店、卡拉OK場所、麻將天九耍樂場所、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪及活動場所（包括戲院）。

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新冠肺炎疫情 疫情 配額 香港 安心出行

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