優質課程提升學生競爭力 孕育全面物理治療專才

食物及衛生局早前發布的「醫療人力規劃和專業發展策略檢討」報告推算，預期至2030年，香港將欠缺超過900名物理治療師；加上人口老化，愈來愈多市民了解到不少骨骼肌肉及神經痛症，亦可透過物理治療紓緩病情，因此帶動物理治療專業人才需求與日俱增。有見及此，東華學院於2018年起推出四年制的物理治療學（榮譽）理學士課程，結合嶄新設施與資深的教學團隊，銳意培育具同理心、使命感、溝通與領導能力的業界專才。

▲ 東華學院醫療及健康科學學院物理治療課程主任司徒佩玉教授

東華學院醫療及健康科學學院物理治療課程主任司徒佩玉教授表示，最感欣喜是課程不但成為不少中學文憑試（DSE）考生的首選，亦吸引不少具有大學學歷的在職人士報讀，藉此轉職成為專業物理治療師。司徒教授指出學院的教學團隊由教學經驗豐富的教授及資深臨床物理治療師組成，教學以外，他們常會與同學分享業界的經驗；而學院亦設有最先進的實驗室設施，助同學畢業前已掌握專業技術，令他們日後投身物理治療專業更具優勢。

教學設施齊備 掌握前沿技能

▲ 東華學院設有最先進的實驗室設施，助同學畢業前已掌握專業技術。



不少學子皆有志加入醫療行業，為患病的市民提供服務，現已是物理治療學學士課程二年級生的陳昭蓉（Rexanna）亦不例外。立志加入公立醫院的她，著眼於復康治療，深信物理治療能透過電療, 手法和運動治療等不同方式，助患者減輕痛楚甚至不藥而癒，在人口老化的大勢所趨下，預期未來發展將愈趨蓬勃，令她在大學聯招選科時，將東華學院的物理治療列為首三志願。

▲ 物理治療學學士課程二年級生陳昭蓉（Rexanna）

「當我入讀物理治療學課程後，很快便發現學院的教學設施包括實驗室及醫療設備皆一應俱全，令我們更容易掌握物理治療專業的應用技巧。」Rexanna期望，未來能為基層病人提供優質的物理治療服務，特別是參與癌症復康治療的工作，如幫助乳癌患者透過按摩治療去水腫，抒緩癌症治療的不適，以至在預防疾病及健康推廣範疇擔當重要角色。

她建議有意報讀課程的DSE同學應在面試前作好準備，先了解物理治療專業。「這份職業對同理心亦很重視，同學在面試時不妨爭取機會，分享義工服務經驗。」

工程師出身 轉換專業舞台

現已是四年級生的朱紹禧（Alvin）在修讀東華學院的物理治療學士課程前已獲得工程學士學位。投身社會一段時間後，他發現自己原來一早已對物理治療產生濃厚的興趣。「我是大學空手道校隊成員，曾在練習受傷，後來經物理治療師的治療得以康復，令我對物理治療產生興趣。」興趣使然下，Alvin深信物理治療專業才是他事業發展的目標。再三考慮下，他毅然轉換專業跑道，成為東華學院首屆物理治療學士課程的學生。「適逢東華學院開辦首屆物理治療課程，在了解課程內容後，令我更希望成為一個專業物理治療師。」

▲ 物理治療學學士課程四年級生朱紹禧（Alvin）（左）

提到難忘的學習經歷，Alvin直言，印象最深是東華學院的師生關係緊密，教師對學生的性格有一定了解，更可以因材施教。另外，學院亦鼓勵同學參加不同的義工服務，為有需要的人士設計復康活動，應用所學。「最高興的是我們可與職業治療課程的同學合作，為長者提供服務，亦令我帶來難能可貴的跨學科的合作機會。」

資深教學團隊 同學實習獲讚許

畢業在即，Alvin指出，早前施政報告提及，政府將修例容許病人能夠毋須經醫生轉介，直接向物理治療師求診。這對業界無疑注入了一支強心針，惟要達成這個目標，仍有賴業界一同努力提升專業水平，他期望自己可為此盡一分力。

▲ 物理治療學 (榮譽) 理學士課程高級臨床導師黃潔怡（Lavinia）

物理治療學（榮譽）理學士課程高級臨床導師黃潔怡（Lavinia），在加入東華學院前，曾於多間公私營機構服務，並曾擔任另一間大學的臨床實習導師。她讚揚東華學院物理治療課程設計全面外，也擁有資深及經驗豐富的教學團隊，有助學生透過增進理論知識和實踐技能，為未來作好準備，而她也希望可利用自身經驗，助他們在專業道路上領先同儕。「在四年的課程訓練中，學生會獲安排到各大醫院及非牟利機構實習，我不時聽到校外的臨床實習導師或他們的同事，對我們的學生高度讚賞，甚至非常歡迎東華學院的學生畢業後加入他們的團隊。」

▲ 東華學院物理治療學 (榮譽) 理學士課程擁有資深及經驗豐富的教學團隊

東華學院的物理治療學（榮譽）理學士課程獲納入政府資助的指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），修讀的學生每年可獲港幣77,040的學費資助¹，有意報讀的中六學生可於12月8日或以前經大學聯招（JUPAS）報讀。東華學院同時有另外五個學士學位課程獲納入SSSDP 課程，修讀的同學每年可獲港幣44,240 或77,040學費資助¹。

課程資料

JSST05 東華學院「物理治療學(榮譽)理學士」學位課程



東華學院於2022/23學年開辦6個經「大學聯合招生辦法」報名的全日制學士學位課程，當中包括:

JSST01 護理學（榮譽）健康科學學士

JSST02 醫療化驗科學（榮譽）理學士

JSST03 放射治療學（榮譽）理學士

JSST04 職業治療學（榮譽）理學士

JSST05 物理治療學(榮譽)理學士

JSST06 應用老年學(榮譽)理學士



學院資料:

東華學院

學院網址: www.twc.edu.hk

查詢電話﹕3190 6673

查詢電郵： applytwc@twc.edu.hk

¹只有本地學生能獲發SSSDP學費資助



（資料由客戶提供）