【港股市況】恒生指數早段反覆靠穩　阿里巴巴、小米齊破底（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒生指數開報24672點，升20點。恒生科技指數跌近0.1%，報6317點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，開報131元創上市新低；小米 （01810） 績後跌近1%；三桶油向上，中石油（000857）升逾3%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

即市走勢︰

【09：59】大市最新升約15點，報24666點；科指跌近0.1%，報6318點。

【09：52】美團 （03690） 將於周五放榜，股價績前向上，升逾1%，高見270.6元。

【09：46】小米 （01810） 破底，低見19.8元，最新跌4%，報19.86元。

【09：44】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，破底低見130.9元；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：40】恒大系續上，恒大汽車 （00708） 升5%；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒大 （03333） 升逾1%。

【09：39】小米 （01810） 績後跌幅擴大至3%，低見19.92元，跌穿20元關口。

【09：37】中石油 （00857） 升幅擴大，最新升近5%，高見3.7元；中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。

【09：37】【業績︱珠寶股】周大福股價曾挫一成 料下半財年內地同店銷售有高單位數跌幅

【09：35】快手 （01024） 最新升一成，高見105元。

【09：33】【供股潮】通達宏泰折讓3成1供2 籌淨額2150萬元

【09：32】山高金融 （00412） 斥約12.7億元向兩名獨立第三方收購北控清潔能源集團 （01250） 約22.8%權益，山高金融升三成，高見0.75元；北控潔能升11%。

【09：30】友邦 （01299） 升逾1%，高見86.5元。

【友邦1299】友邦加碼斥最多15億美元攻數碼化 獲券商一致唱好、大摩看130元最牛

【09：26】【業績｜電動車】小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期 今早高開6.2%

【09：21】快手 （01024） 績後造好，股價升逾4%。快手第三季淨虧損70.86億元人民幣，按年收窄75.8%，好過預期的蝕86.27億元人民幣。

【快手1024】快手上季業績勝預期 管理層：廣告環境具挑戰 但有信心保持增長節奏（第二版）

【09：21】恒生指數開報24672點，升20點。恒生科技指數跌近0.1%，報6317點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，開報131元創上市新低；小米 （01810） 績後跌近1%；三桶油向上，中石油（000857）升逾3%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【小米1810】小米第三季收入增8% 經調整純利52億人幣勝預期

【小米業績】小米受累中概股疲弱 上季上市公司投資損手35億元人幣

【09：21】【配股潮】JS環球生活遭股東折讓一成配股 套現逾11億元

【09：13】期指開報24578點，升14點。

【09：01】【資源股】俄鋁︰續制定分拆高碳資產計劃 無私有化計劃

【08：40】恒指黑期跌約44點，報24619點；道指期貨跌21點，報35792點。

【07：45】港股ADR收報24526點，跌124點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.17元，較港收市價高0.67元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報469.67元，較港收市價低11.53元或2.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報130.22元，較港收市價低2.78元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國宣布協同中印日韓英5國，釋放5,000萬桶戰略石油儲備，以遏制油價，惟國際油價先跌後急彈。美股個別發展，道指反覆向上，納指跌幅收窄。道指收市升194點，報35813點；標指升7點，報4690點；納指曾挫1.6%，收市跌0.5%，報15775點。美國10年債息升4.9基點，至1.679厘。

【國際油價】戰略石油儲備釋放力度未及預期 油價創出兩周最大升幅

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】長實被大行連環唱好：通關利好寫字樓前景 速覽小米、快手、小鵬業績

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩