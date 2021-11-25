【恒指夜期+ADR】阿里美股反彈　騰訊ADR低1%　夜期跌103點（不斷更新）

美債息回軟，美股三大指數造好，恒指夜期跌幅收窄至103點，收報24585點，阿里巴巴美股反彈，不過騰訊（00700）遭工信部採取過渡性行政指導，拖累ADR表現。值得留意的是，期指結算前轉倉期，雖然市場有利淡消息，但平淡倉的力量，則利好市況。

【騰訊股價】工信部對騰訊採過渡性行政指導 騰訊APP暫停發更新 股價一度急瀉3%

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 46.18 +0.2% 美團ADR 274.87 +0.5% 騰訊ADR 467.85 -0.9% 阿里巴巴美股 133.09 +1.0%

北水轉吸資20億元，大吸快手 （01024） 17.9億元，思摩爾 （06969） 續吸5.5億元，中移動 （00941） 及友邦 （01299） 分別獲北水流入2.6億及2.5億元。北水沽出騰訊 （00700） 5.7億元，已是連續10日沽騰訊；流出吉利 （00175） 及碧服 （06098） 各2.6億及2.4億元。

北水資金走勢

▼ 點擊圖片放大

恒生指數高開20點，惟科技股續拖累市況，大市其後曾轉跌，午後在美團 （03690） 、友邦 （01299） 帶動下一度升近200點，恒生指數收報24685點，升33點，成交1373.7億元。小米 （01810） 績後跌近7%；阿里巴巴 （09988） 續跌0.9%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團升3%；友邦升逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

財經日誌︰

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

即市走勢︰

【03：00】恒指夜期跌幅收窄至103點，收報24585點

【22：54】夜期跌173點

【21：54】夜期跌126點

【16：10】恒生指數收報24685點，升33點，成交1373.7億元。小米 （01810） 績後跌近7%；阿里巴巴 （09988） 續跌0.9%；騰訊 （00700） 跌近2%；美團 （03690） 升3%；友邦 （01299） 升逾2%。

【16：00】【港股市況】恒生指數U盤前升38點，報24689點。

【15：43】騰訊 （00700） 跌2.6%，破穿470元，低見468.4元，拖累港股再度轉跌。

【15：32】騰訊 （00700） 尾市跌2%，低見471.6元；阿里巴巴 （09988） 跌0.8%；美團 （03690） 升逾3%。

【15：17】恒指升約115點，報24765點。科指跌不足0.1%，報6318點。

【15：05】【新股IPO】網易雲音樂9899暫錄孖展15.2億、超購3.3倍 據報國際配售已獲足額認購

【15：00】上證升0.1%；深證跌0.1%；創業板指跌0.4%。

【14：50】電力股造好，潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 分別升逾6%；龍源電力 （00916） 升逾4%

【14：24】港股午後曾升近200點，高見24851點，最新升約160點，報24812點；科指升0.3%，報6343點。

【14：19】阿里巴巴 （09988） 破底低見130元後，午後轉升高見134.8元，最新升0.4%，報133.5元。

【13：45】【美團3690】美團周五放榜、午後急升半成 阿里巴巴見上市新低

【13：32】美團 （03690） 升幅擴至6%，高見281.8元，成交32億元，帶動大市轉升逾100點，恒指升125點報24777點；科指升0.25，報6334點。

【13：26】【新股IPO】藥明奧測傳計劃明年來港上市 馬雲的雲鋒基金參與B輪融資

【13：16】【新股IPO】歐冠昇：愈來愈多歐洲生物科技公司查詢香港上市

【13：16】美團 （03690） 午後抽升逾3%，高見276元，帶動大市午後轉升約30點。

【13：14】新奧能源 （02688） 升幅擴大至6%，高見158.1元。

【13：11】車股普遍下跌，其中吉利 （00175） 跌逾4%；比亞迪 （01211） 跌逾1%；廣汽 （02238） 、恒大汽車 （00708） 跌逾1%；長汽 （02333） 升0.7%。

【13：01】港股午後初段跌約10點，報24639點；科指跌0.6%，報6285點。

【12：53】【內房危機】佳兆業下月初到期4億美元債 據報計劃延期一年半

【12：39】恒指黑期跌約53點，報24610點。

【12：23】【業績︱餐飲股】大家樂半年未獲資助少賺5成 派中期息10仙

【12：18】【業績︱體育用品股】中動向半年轉蝕7.5億人幣 不派中期息

【12：00】恒生指數半日跌15點，報24635點，成交728.8億元。恒生科技指數跌0.6%，報6287點。阿里巴巴 （09988） 續跌逾1%，小米 （01810） 績後跌近7%，齊齊破底；友邦 （01299） 升近4%；中石油 （00857） 升逾2%；快手 （01024） 績後升7%。

【11：45】恒指中午收市前跌約20點，報24630點；科指跌0.5%，報6291點。

【11：34】上證半日跌0.1%；深證跌近0.1%；創業板指跌近0.4%。

【11：32】【比亞迪1211】網傳比亞迪汽車充電時起火、冒濃煙 比亞迪：起火原因正在調查

【11：32】友邦 （01299） 升幅擴大至3%，高見87.95元，成交8.2億元。

【11：25】藍籌新貴新奧能源 （02688） 再升半成，高見156.8元。

【11：16】信陽毛尖 （00362） 建議2供1集資最高約1.2億元，每股供股價0.12元，較昨日收報折讓約4%，信陽毛尖股價跌16%，破底低見0.104元。

【10：55】大市跌幅收窄至約10點；科指跌0.4%。

【10：44】小米 （01810） 尋底，跌幅擴大至逾7%，破底低見19.18元，成交34.9億元。

【10：32】友邦 （01299） 升幅擴大至逾2%，高見87.3元。

【10：31】【內房危機】佳兆業售屯門地予蔡志明 據報獲利13億元

【10：27】【小米1810】小米績後挫半成破底 逾千買盤19.5元排隊低撈

【10：11】周大福 （01929） 跌幅擴大至逾12%，低見14.52元。

【10：05】金融股力撐，滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 分別升逾1%。

【10：04】恒指最新轉跌約55點，跌穿24600點。

【10：00】早前連日造好的恒騰 （00136） ，股價早段回吐近2%，低見3.42元。

【09：59】大市最新升約15點，報24666點；科指跌近0.1%，報6318點。

【09：52】美團 （03690） 將於周五放榜，股價績前向上，升逾1%，高見270.6元。

【09：46】小米 （01810） 破底，低見19.8元，最新跌4%，報19.86元。

【09：44】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，破底低見130.9元；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 升逾1%。

【09：40】恒大系續上，恒大汽車 （00708） 升5%；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒大 （03333） 升逾1%。

【09：39】小米 （01810） 績後跌幅擴大至3%，低見19.92元，跌穿20元關口。

【09：37】中石油 （00857） 升幅擴大，最新升近5%，高見3.7元；中石化 （00386） 升逾2%；中海油 （00883） 升逾1%。

【09：37】【業績︱珠寶股】周大福股價曾挫一成 料下半財年內地同店銷售有高單位數跌幅

【09：35】快手 （01024） 最新升一成，高見105元。

【09：33】【供股潮】通達宏泰折讓3成1供2 籌淨額2150萬元

【09：32】山高金融 （00412） 斥約12.7億元向兩名獨立第三方收購北控清潔能源集團 （01250） 約22.8%權益，山高金融升三成，高見0.75元；北控潔能升11%。

【09：30】友邦 （01299） 升逾1%，高見86.5元。

【友邦1299】友邦加碼斥最多15億美元攻數碼化 獲券商一致唱好、大摩看130元最牛

【09：26】【業績｜電動車】小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期 今早高開6.2%

【09：21】快手 （01024） 績後造好，股價升逾4%。快手第三季淨虧損70.86億元人民幣，按年收窄75.8%，好過預期的蝕86.27億元人民幣。

【快手1024】快手上季業績勝預期 管理層：廣告環境具挑戰 但有信心保持增長節奏（第二版）

【09：21】恒生指數開報24672點，升20點。恒生科技指數跌近0.1%，報6317點。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，開報131元創上市新低；小米 （01810） 績後跌近1%；三桶油向上，中石油（000857）升逾3%，中海油 （00883） 、中石化 （00386） 升逾1%。

【小米1810】小米第三季收入增8% 經調整純利52億人幣勝預期

【小米業績】小米受累中概股疲弱 上季上市公司投資損手35億元人幣

【09：21】【配股潮】JS環球生活遭股東折讓一成配股 套現逾11億元

【09：13】期指開報24578點，升14點。

【09：01】【資源股】俄鋁︰續制定分拆高碳資產計劃 無私有化計劃

【08：40】恒指黑期跌約44點，報24619點；道指期貨跌21點，報35792點。

【07：45】港股ADR收報24526點，跌124點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.17元，較港收市價高0.67元或1.5%；騰訊 （00700） ADR折合報469.67元，較港收市價低11.53元或2.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報130.22元，較港收市價低2.78元或2.1%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國宣布協同中印日韓英5國，釋放5,000萬桶戰略石油儲備，以遏制油價，惟國際油價先跌後急彈。美股個別發展，道指反覆向上，納指跌幅收窄。道指收市升194點，報35813點；標指升7點，報4690點；納指曾挫1.6%，收市跌0.5%，報15775點。美國10年債息升4.9基點，至1.679厘。

【國際油價】戰略石油儲備釋放力度未及預期 油價創出兩周最大升幅

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【開市9點半】長實被大行連環唱好：通關利好寫字樓前景 速覽小米、快手、小鵬業績

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩