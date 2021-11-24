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【國際油價】戰略石油儲備釋放力度未及預期　油價創出兩周最大升幅、中石油升2%

股市 16:20 2021/11/24

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【國際油價】戰略石油儲備釋放力度未及預期　油價創出兩周最大升幅

美國與其他消費國聯手釋放戰略石油儲備，惟力度未及預期。分析表示，從總體上看，增加的供應量很小，顯然市場此前預期的力度更大。原油價格創出兩周最大升幅，紐約期油收報78.5美元，升1.75美元或2.3%；布蘭特期油收報82.31美元，升2.61美元或3.3%。

中石油 （00857） 升2%，收報3.57元，中海油 （00883） 升0.5%，收報7.95元；中石化 （00386） 升1.6%，收報3.71元。

【國際油價】美國宣佈釋放5000萬桶原油儲備　油價不跌反升

此次與美國聯手行動的國家包括中國、日本、印度、南韓和英國，其中美國宣布釋放5000萬桶原油，投放規模雖然看起來很大，但其中很大部分原油屬於暫借的性質，1800萬桶是預先批准額度的加速銷售，餘下3200萬桶只是借出，未來需要歸還，促使市場預計未來供需平衡將收緊。

現時焦點將轉向油組及其盟友（OPEC+）下周開會時將如何應對。各國宣布投放石油儲備前，阿聯酋表示，OPEC+沒有必要以更快速度增加產量。

高盛能源研究主管Courvalin表示，從OPEC角度來看，謹慎增產措施仍然可行，OPEC沒有積極增產的動力，釋放油儲可能會讓他們感到安心。

加皇： 倘油價續漲 美國可能再次釋放石油儲備

責任編輯︰梁浩碩

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