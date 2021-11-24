【ET財經早點1分鐘】美債息撲1.7厘關 納指跌道指升194點

美國今晚公布通脹數據前，美國10年期債息升至1.681厘，屬於近1年的高位水平。

美債息上升對科技股構成壓力，納指下跌。熱門股Tesla跌4%；高盛及摩通等美國銀行股造好，帶動道指升194點。

ATM美股齊跌2% 夜期跌11點

美債息升壓抑科技股走勢，阿里巴巴 （09988） 美股、騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR均低於本港收市價2%。

滙豐 （00005） ADR等金融股造好，較港收市價高超過1%，升上46元關口。

恒指夜期跌11點。

友邦加碼攻數碼化 獲大行齊唱好

友邦投資者簡介會更新TDA策略，即「科技、數據及分析」轉型策略上的進展，並計劃未來3年加碼投資最多15億美元在TDA策略上。

此舉獲得高盛、滙豐證券及摩根士丹利同時唱好。

高盛指出，樂見TDA策略已開始成為新業務增長的主要動力，估計首9個月在中國區，就貢獻約11%的年化新保費，維持對友邦「買入」評級，目標價110元。

快手程一笑：短視頻等廣告受青睞

快手 （01024） 上季業績勝市場預期。其中，廣告收入逆市增長，首席執行官程一笑在分析員會議上指出，內地監管新規影響部分商戶的廣告支出，但短視頻和直播形式的視頻廣告，受到更多廣告商的青睞，帶動整體廣告投放水平。

程一笑又表示，公司上季提升廣告分發效率、廣告庫存及廣告位置等，加上近期有更多知名品牌開展營銷合作，所以能夠保持增長的節奏。