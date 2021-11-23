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【TSLA】馬斯克與摩通CEO積怨浮面　馬斯克揚言：不撤回訴訟就予一星評價

股市 23:30 2021/11/23

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【美國巨頭反面】一個動作令戴蒙與馬斯克績怨 馬斯克揚言：如果摩根大通不撤回訴訟 我會在評價網站上給他們一星評價

上周的一單訴訟案，將投行摩通（美：JPM）CEO戴蒙（Jamie Dimon）與特斯拉Tesla（美︰TSLA）馬斯克之間的不和浮出水面。馬斯克揚言：「如果摩根大通不撤回訴訟，我會在評價網站上給他們一星評價 。」

一條推文引發多次調整價格 惹恩怨

摩通周一（15日）入稟起訴特斯拉，原因是2014年摩根大通和特斯拉簽訂認股權證協議，協議規定，當摩根大通所持有的認股權證於今年6月和7月到期時，如果特斯拉股價達到或高於合約行權價，則必須以現金或股票形式向摩根大通支付當日實際股價與雙方設定的行權價。同時，協議規定，如果特斯拉在協議期內宣布合併或收購，摩根大通可以改變認股權證價格。

訴訟指，馬斯克2018年於Twitter發文，稱特斯拉已獲得每股420美元的資金將特斯拉私有化，其後摩根大通因會影響認股權證的價值而調低合約行權價，並有通知特斯拉，而當特斯拉明顯沒有交易時，摩根大通再次調高行權價。到合約於今年6月開始到期時，股價已經飆升約10倍，高於原始價格和調整後的價格，以特斯拉當日股價計算，特斯拉須向摩根大通支付約1.6億美元，惟被馬斯克拒絕。

馬斯克：摩根大通做法為不合理的迅速和投機取巧

馬斯克反對訴訟，表示摩根大通調整價格是「不合理的迅速和投機取巧方法」，亦是唯一一家進行此類調整的銀行。摩根大通反駁，稱其他銀行可能出於商業原因拒絕調整認股權證，根據合同條款所示，摩根大通調整價格為合理。

摩根大通上週表示，為特斯拉提供了多次履行合同的機會，惟不幸的是，他們將這個問題推上訴訟。而據華爾街日報報道，自2016年起，摩根大通就沒有參與任何有關特斯拉的產品或交易，馬斯克已轉向其他銀行尋求個人貸款。

相關報道：【豁免檢疫】摩根大通CEO戴蒙留港32小時獲豁免隔離檢疫　林鄭：行程受規範且風險可控（第二版）

【TSLA】Tesla積壓800億美元Cybertruck訂單　盤前逆市升逾1%

【Tesla】馬斯克：Model S Plaid大約明年三月在中國推出

編輯：曾樂詩

美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 汽車 馬斯克 美國 私有化 投資銀行

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