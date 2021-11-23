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【周大福1929】周大福斥資4000萬元　買入鑽石及珠寶科技公司4成股權

股市 23:19 2021/11/23

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周大福 （01929） 宣布斥資4000萬元，向已故新世界名譽主席鄭裕彤的姪兒鄭錦超，買入New Cutting Edge Limited的40%普通股股份。目標公司主要從事開發及提供適用於鑽石及珠寶市場的深科技及解決方案。

New Cutting Edge Limited於2011年創立，並以香港科學園為總部，主要從事開發及提供適用於鑽石及珠寶市場的深科技及解決方案，透過包括但不限於納米產品製作技術、材料分析技術、生產自動化、零售自動化及數據分析，以及先進技術，為不同形狀及大小的鑽石創造和最大化其價值。

New Cutting Edge Limited多年來已向集團提供先進納米技術應用的重要供應商，並為集團的鑽石相關業務持續進行研發工作，如鑽石相關認證及標記、人工智能鑽石評級。

交易完成後，周大福、鄭錦超及TWH將持有New Cutting Edge Limited 40%、20%、40%的股份。於股東貸款重組完成後，New Cutting Edge Limited結欠鄭錦超的股東貸款7.4億元，將資本化為發行予鄭錦超的740股優先股，每股股價100萬元。

相關文章：【業績︱珠寶股】周大福料下半財年內地同店銷售有高單位數跌幅

【業績︱珠寶股】周大福半年多賺60%　中期息增逾37%至22仙

編輯：區嘉俊

港股 珠寶 鄭裕彤 周大福（01929）

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