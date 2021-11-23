【天仁茗茶代理】賓仕國際上半年少賺近40%、不派息　天仁每日平均銷量少1700杯

▲ 截至9月底止半年，天仁茗茶的每日平均銷量較2020年同期少1700杯。（資料圖片）

連鎖茶飲品牌「天仁茗茶」的香港總代理賓仕國際 （01705） 上半年純利按年倒退38%至660萬元，主要反映期內沒有政府的「保就業」補貼約1190萬元。若撇除有關補助，期內實際純利按年增長780萬元。賓仕國際決議不派中期息，去年同期則派息每股1仙。

截至9月底止半年，賓仕國際收益按年減少3.4%至2.39億元，其中零售業務收益有所增加。毛利率按年升1.4個百分點至19.6%，主要反映續租後的租金優惠。

業績報告顯示，「天仁茗茶」的飲料產品平均售價按年微升5毫子至每杯24.5元，但每日平均銷量按年則少1,700杯至1.95萬杯，連帶雪糕、零食等副產品銷量都急跌45%至1,100件。期間，「天仁茗茶」分店減至56間，較去年同期少2間，同店銷售增長按年持平。

賓仕國際預期，市場氣氛可能仍需時改善，將繼續在產品組合及市場推廣方面下工夫，維持銷售及市場份額。另一方面，在業務擴張時會採取審慎態度，並實施成本控制措施，以提升成本效益。

期內，賓仕國際僱員見顯著流失，截至9月底止聘用員工597名，較今年3月的721名急降。

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