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【開市9點半】長實被大行連環唱好：通關利好寫字樓前景　速覽小米、快手、小鵬業績

股市 06:45 2021/11/24

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中港通關呼聲日高，有甚麼股份可受惠？高盛唱好長實 （01113） ，調高未來兩年本港寫字樓價格預期，不排除長實於全年派息時會令市場有驚喜。大摩亦預期長實2022年股息率可達4.9厘，而且有潛在進一步上升的空間。昨日重磅業績有小米 （01810） 、快手 （01024） 、小鵬汽車 （09868） 、周大福 （01929） 等。

焦點新聞：

1.【大行報告】長實獲高盛升至「買入」升4%、中港通關利寫字樓前景　另削3家地產商評級（附目標價）

2.【高息股攻略】大摩料長實明年股息率達5厘　非地產業務持續復甦

3.【小米1810】小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期

4.【快手1024】快手第三季收入增33%　經調整虧損幅度少過預期　績前股價向上

5.【業績｜電動車】小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期　美股盤前升幅擴大

6.【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法

7.【業績︱珠寶股】周大福料下半財年內地同店銷售有高單位數跌幅

8.【業績｜珠寶股】謝瑞麟半年轉虧為盈　賺269萬元、不派中期息 第二輪消費券刺激作用減少（第二版）

9.【2022展望】貝萊德：中國股市估值吸引　看好太陽能、電動車、半導體等行業

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 港股ADR 派息 小米集團－W（01810） 長實集團（01113） 長實 小鵬汽車－W（09868） 快手—W（01024） 周大福（01929）

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