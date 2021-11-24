【開市9點半】長實被大行連環唱好：通關利好寫字樓前景　速覽小米、快手、小鵬業績

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【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（歡迎到本節目留言區即時交流）
中港通關呼聲日高，有甚麼股份可受惠？高盛唱好長實 （01113） ，調高未來兩年本港寫字樓價格預期，不排除長實於全年派息時會令市場有驚喜。大摩亦預期長實2022年股息率可達4.9厘，而且有潛在進一步上升的空間。昨日重磅業績有小米 （01810） 、快手 （01024） 、小鵬汽車 （09868） 、周大福 （01929） 等。
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欄名 : 開市9點半