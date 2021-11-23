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【小米1810】小米王翔：料全年智能手機出貨量約1.9億　半導體供應問題明年起逐步緩解

股市 22:44 2021/11/23

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【小米1810】小米王翔：料全年智能手機出貨量約1.9億　半導體供應問題明年起逐步緩解

小米 （01810） 周二（23日）公布第三季業績，期內手機出貨量只有4390萬部，按年跌5.8%，小米總裁王翔在業績會上表示，全球晶片短缺屬周期性問題，第三季手機零件供應壓力較上半年大，估計第四季半導體供應仍然緊張，不利手機出貨量，但料缺貨問題將於2022年起逐步改善，明年上半年供應面臨結構性壓力，而明年下半年芯片短缺將得到較大緩解。

小米第三季收入增8%　經調整純利52億人幣勝預期，看【下一頁】

王翔稱，今年首三季手機出貨量已超越去年全年的1.46億部，有信心今年出貨量達到1.9億部。王翔又透露，半導體短缺問題，拖累了今年出貨量約1000萬至2000萬部左右，但隨着芯片供應逐步改善，小米會持續做好產品的組合。

上季減少促銷活動

上季智能手機毛利率約12.8%，按年增4.4個百分點，小米首席財務官林世偉形容，手機毛利率維持在「健康水平」，主要是由於上季手機全球缺貨，公司減少促銷活動，同時高端手機銷量佔比提升，而且整體出貨量龐大帶來規模效應，但現時難以判斷未來的毛利率走勢，因為毛利水平受全球不同的因素影響。

問及未來手機ASP及高端產品佔比趨勢的看法，王翔稱，小米首三季高端手機佔總出貨量超過12%，去年全年比例只有8%，王翔形容，「發展高端產品要有耐心」，冀先穩步提升用戶體驗，提高品牌影響力及信任度，持續拓展高端品牌的定位。

小米汽車尚在產品定義及設計階段 有關收購計劃並不真確

對於小米電動車進度，王翔表示，團隊核心骨架基本搭建完成，組建進度超過集團預期，現時團隊成員500人，重申小米預計2024年上半年量產電動汽車，首席財務官林世偉補充，小米汽車尚在產品定義及設計階段，早前傳出有關收購計劃並不真確。

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