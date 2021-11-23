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【友邦1299】友邦加碼斥最多15億美元攻數碼化　獲券商一致唱好、大摩看130元最牛

股市 21:44 2021/11/23

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【友邦1299】友邦加碼斥最多15億美元攻數碼化　獲券商一致唱好、大摩看130元最牛

友邦保險 （01299） 周一（22日）舉行投資者簡介會，除更新集團在「科技、數據及分析」（Technology， Data and Analytics）（簡稱TDA）轉型策略上的進展，友邦同時宣布計劃未來三年加碼投資最多15億美元在TDA策略。

即睇券商點評及目標價預測

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TDA策略由友邦在2020年8月首次提出，集團日前首度提供策略更新。集團在會上宣布，擬在現行的數碼開支上，額外增撥10億至15億美元拓展TDA策略，覆蓋至2023年7月止的三年。

高盛估：首9個月貢獻中國區11%年化新保費

高盛指，由TDA策略帶來的分銷及產品開發能力改善，需轉化成新業務增長及盈利貢獻方可體現，而在有關方面，高盛指樂見TDA策略已開始成為新業務增長的主要動力，估計今年首九個月在中國區就貢獻約11%的年化新保費（APE）。整體而言，高盛相信集團聚焦客戶體驗，最終可以推動業務，形容以友邦在亞洲的龐大客戶基礎，定位非常獨特。高盛維持對友邦「買入」評級及目標價110元。

滙證預期，隨着TDA策略提升友邦的增長、生產力及效益方面的優勢，應該足以支持友邦的新業務價值、現金及盈利增長；未來會繼續密切關注，策略能否持續帶來比同業更高的業務增長及回報。滙證預期，友邦今年全年的新業務價值增長21%，明年則升至24%；維持對友邦的「持有」及目標價96元。

摩根士丹利引述管理層指，TDA策略會是友邦未來新業務模式的骨幹，尤其是集團在過去12個月的雲應用比率升四倍至62%，而且遠高於同業平均的24%，相信長遠有助進一步吸納新客戶、改善理賠及風險管理等。

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