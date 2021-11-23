調查指7成港人指接種新冠疫苗目的為外遊 渴望2022年可出外旅遊 最希望港與日本和台灣成立旅遊通道

港人最愛到外地旅遊，但疫情令大家在過去近兩年不能去旅行，最近有調查顯示，香港在經歷了近兩年的旅遊限制後，多數受訪香港人表示接種2019冠狀病毒病疫苗（疫苗）的目的之一是希望可以獲得去旅行的機會。



是次調查由Expedia進行，有關疫苗接種和旅遊調查，於今年10月初向過去兩年中曾出外度假或計劃在今明兩年出外度假的500名香港受訪者進行訪問。調查顯示，7成受訪者表示有機會到外地旅遊是他們接種疫苗的誘因之一。約48%表示已經接種兩劑疫苗，而6%表示已接種一劑，另外有 24%表示計劃接種。當中更發現，四分之三（76%）未接種疫苗的受訪者表示，如香港與目的地之間立即開放免隔離旅遊通道並要求完成疫苗接種，他們將更願意考慮為旅遊而打針。

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調查指出香港人對2022年出外旅遊持樂觀態度，並已作好準備。大部分受訪者期待再度出外旅遊，其中大多數表示他們計劃在新一年內出行。24%的受訪者表示計劃在未來4至6個月內旅遊，而34%則考慮在7至12個月內。由於小部分國家已放寬對入境旅客的強制檢疫限制，一成（10%）受訪者更預計在2021年底前旅遊。當問到受訪者以什麼換取無需檢疫的情況下出外旅遊時，超過兩成（21%）受訪者表示可接受在2021年剩餘的時間內通過每週6天工作來換取到外地旅遊機會。



香港人對出外旅遊的渴望亦於Expedia 2020年全球「假期缺乏症」旅遊調查中反映，近6成香港人有感假期不足，為列亞洲區首位。而43%的香港人希望在理想的世界中，他們可以每兩到三個月休假一次，亞洲地區中僅次於泰國（48%）。

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同時，受訪者對疫苗護照大多抱十分積極的態度，60%表示他們更願意前往需要疫苗護照或證書的目的地旅遊。超過三分之二（67%）受訪者同意各國和目的地應引入疫苗護照，使出外旅遊更容易、更安全。而非永久性居民訪港方面，超過7成（71%）受訪者同意訪港旅客只有在完成疫苗接種的情況下才應獲准入境。



總括而言，調查表明香港人仍對旅遊充滿期待，並傾向採取較安全的旅遊模式。當被問及什麼情況會使他們在明年的出外旅行中感到放心時，4成受訪者表示會參考目的地新冠病毒的確診數字，低感染率會使人更願意前往，而38%則表示需要等世界衛生組織宣佈新冠病毒大流行結束。有趣的是，對於還未接種疫苗的受訪者當中，超過一半（55%）表示，如要出外旅遊，相比強制隔離，他們更願意接種疫苗。只有14%表示旅遊推廣是目前鼓勵他們外遊的推動力。





香港旅客希望可前往他們喜愛的旅遊目的地，同時不需要隔離。有分別55%和40%的受訪者表示最希望與日本和台灣成立旅遊通道。

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雖然旅遊限制仍然存在，但Expedia.com.hk數據顯示，過去 14 天以香港、倫敦、台北、澳門和深圳為最多搜尋的旅遊目的地。倫敦搜尋次數上升可能因為國際學校放假，以及英國撤銷對香港旅客的旅遊限制等因素。



Expedia集團亞太區董事總經理蘇嘉媛表示：「香港人對 2022 年的海外旅行持樂觀態度並做好準備。從數據所見，我們知道香港旅客對出外旅遊的需求越來越大。」





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記者：陳詠妍