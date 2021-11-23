【國際油價】美國宣佈釋放5000萬桶原油儲備　油價不跌反升

▲ 白宮發宣佈從戰略儲備中釋放5000萬桶原油。

美國白宮發表聲明，宣佈會與中國、日本、印度、南韓及英國合作，從戰略儲備中釋放5000萬桶原油。印度亦表示將釋放500萬桶原油，韓國工業部也稱同意參與聯合釋放原油。另外，日本亦會釋放相當於數天的石油儲備，而英國亦允許私人持有的石油儲備自願釋放，估計規模相當於150萬桶。

雖然各國聯手增加石油供應，但市場認為美國今次釋放油儲的幅度少於預期，導致油價在消息公佈後反而由跌轉升。截至本港時間晚上10時30分左右，布蘭特期油最多曾升1.5%，高見每桶81.15美元；紐約期油最多曾漲1.5%，每桶報77.92美元。

美國在聲明中指出，今次行動反映總統拜登在其權力下採取所有行動，減低美國國民的石油成本，並讓美國經濟持續復甦。由於5000萬桶美國釋出的原油儲備中，部份是將早前已獲批出售的儲備提早釋放，市場擔心美國未來的石油供應會因而受到影響。

今次各國釋放石油儲備，是前所未有的合作。受石油價格高漲影響，早前美國呼籲包括中國、印度、日本和韓國在內等石油消費大國，協同釋放石油儲備，以抑制全球飆升的能源價格。雖然美國早前亦施壓石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）加快增產，惟遭到OPEC+拒絕。據路透調查，OPEC+10月份的日均產量為2750萬桶，OPEC+至今仍維持每月增產40萬桶的計劃，未有因應美國的要求而加快增產步伐。

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