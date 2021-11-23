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【電動車】Tesla德州工廠斥資82.6億　目標年底前完工

股樓投資 20:13 2021/11/23

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據外媒報道，特斯拉（Tesla，TSLA）申請在德州興建超級工廠，斥資逾10億美元（約82.6億港元），預計今年年底完工。

外媒《electrek》引述Tesla在上周五（19 日）提交給德州執照管理局（TDLR）的文件顯示，當局已批准Tesla興建超級工廠。文件中附上工廠的各項支出，包含車間設施、組裝設施、油漆、鑄造和沖壓，總成本達10.6億美元，總面積接近430萬平方英呎。

【下一隻Rivian】最後衝刺　3隻明星股或年底前登場　【下一頁

另外，Tesla估計能獲近6,500萬美元（約5億港元）的地方退稅，創造約1萬個就業機會。目前，建築團隊正加緊趕工，並計劃在12月31日前完成。

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）早前曾表示，計劃在德州的超級工廠限量生產 Model Y 中型 SUV，明年開始量產，預料每年將生產50萬輛Model Y SUV。

【延伸閱讀】 藍籌新貴逆市升 網易表現最佳　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

電動車 經濟 Tesla 馬斯克

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