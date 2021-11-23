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【小米1810】股權投資錄帳面虧損 小米上季少賺84%

股樓投資 20:25 2021/11/23

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智能手機生產商小米(01810)公布上季業績。集團截至9月30日止第三季純利7.9億元（人民幣．下同），按年跌83.7％。盈利下跌主要由於集團所持投資公允值由轉盈為虧，錄近20億元虧損。以非國際財務報告準則計算，小米經調整淨利潤為51.76億元，按年升25.4％，勝預期。

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價  詳情請看【下一頁

期內，集團收入780.6億元，按年升8.2％；當中智能手機收入478.2億元，按年升0.4％；IoT與生活消費產品收入209.3億元，按年升15.5％；互聯網服務收入73.38億元，再創單季歷史新高，按年升27.1％；其他業務收入19.6億元，按年升1.9倍；毛利142.9億元，按年升40.6％。以首三季計，小米盈利168.5億元，按年升46％，經調整盈利達175.6億元，按年升79.2％。

【內房危機】佳兆業境外債持有人 為收回逾期息尋求專業建議   詳情請看【下一頁

小米又表示，智能電動汽車業務順利推進，團隊成員已超過500人。集團預計，智能電動汽車將於2024年上半年正式量產。

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撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 港股

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