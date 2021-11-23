【中概股業績】BOSS直聘第3季多賺7倍　網絡安全審查停收新註冊

▲ 【美股業績】BOSS直聘第3季多賺746.7%

BOSS直聘（美：BZ）公布第3季業績，截止9月底止3個月，BOSS直聘收入按年增105.4%至12.1億元（人民幣；下同），純利為2.9億元，而去年同期為3380萬元，按年增746.7%，平均每月活躍用戶 （MAU）按年增28.6%至2880萬。截至9月30日止12個月付費企業客戶按年增110.5%至400萬。

集團創始人兼行政總裁趙鵬表示，集團第三季度專注於改善對現有用戶的服務和增強集團核心競爭力，不斷投資平台和數據安全方面，相信這是推動業務可持續增長和創造長期價值的關鍵因素。

第三季收入增長主要由於在線招聘服務收入增長所致，付費企業客戶快速增加。第三季度在線招聘服務收入為11.97億元，按年增104.4%，付費企業客戶總數亦按年增110.5%至400萬。而其他服務收入，包括為求職者提供的有償增值服務亦按年增217.4%至1460萬元。

集團表示，目前正接受國家網信辦的網絡安全審查，為方便流程，審核期間，BOSS智品應用程序已被要求暫停為國內新用戶註冊。

展望第四季度，公司預計總收入介乎10.2億至10.5億之間，按年增長幅度為58.1%至62.8%。

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編輯：曾樂詩