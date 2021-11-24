【業績︱珠寶股】周大福股價曾挫一成　料下半財年內地同店銷售有高單位數跌幅　

▲ 周大福料下半財年同店銷售有高單位數的跌幅

周大福 （01929） 上半年內地的營業額按年升81.7%至385.5億元，佔整體營業額達87%，同店銷售升32%。周大福管理層表示，基於高基數及同店銷售回歸正常化，預期下半財年內地同店銷售有高單位數的跌幅，帶動全年同店銷售有高單位數增長。

周大福今日低開3.8%，其後股價下挫，跌幅擴大至最多一成，曾低見15.3元，現報15.36元，跌9.8%。

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周大福董事總經理陳世昌指，內地疫情有零星爆發、政府對防疫嚴謹，但影響僅暫時。他又指，上半財年集團在內地開店超額完成，有信心可完成全年開約1000間店舖的目標。

管理層表示，港澳市場即使通關，旅客人數短時間不會有明顯改善，在12月消費旺季，市民留港消費有一定帶動作用，而澳門市場的生意穩定，預期下半財年港澳市場的同店銷售有中單位數的上升。

毛利率難言見底 惟經營利潤率可保持12%

至於毛利率，周大福執行董事（財務及資訊）鄭炳熙表示，周大福上半財年毛利率下跌主因批發業務增加、黃金產品佔比上升，以及去年金價一次性上升。他表示，難言毛利率已見底，因為批發方面仍繼續擴展，但相信該業務節省下來的經營費用可抵銷，對經營利潤率不會構成影響，料可保持12%的水平。而且，若黃金產品的比例可回落至2至3年前約65%的正常水平，可帶動毛利率回升約兩個百分點。

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