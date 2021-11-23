  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 20:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】裕東苑業主趕移民　兩房單位連企理裝修430萬沽　低市價近一成

股樓投資 19:06 2021/11/23

分享：

不時見移民盤比起一般放盤有更大議價空間，未補價居屋亦是如此。最近東涌裕東苑有兩房單位在居屋二手市場以低市價成交，業主原以市價放盤，最終減價50萬元出售，減幅逾一成。

中原地產朱偉雄表示，裕東苑A座極高層12室成交，實用面積530平方呎，兩房間隔。單位於居二市場叫價480萬元，6月開始放盤，業主因為移民，遂增加議價空間，最終累減50萬元，以430萬元平價沽出，折合實用呎價8,113元。代理指，屋苑內同類單位市價約460至500萬元，換言之上述單位成交價比同類單位低約6.5%至14%。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，買家為區內分支家庭，鍾情裕東苑鄰近港鐵站及商場，位置方便，上址屬高層，開揚光猛，而且樓價吸引，迅速購入上車。

資料顯示，原業主則於1997年以79.02萬元綠表形式買入單位，自住24年轉售，帳面獲利350.98萬元，單位期內升值4.4倍。

同場加映︰【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

同是新地屯門樓　命運卻不同　半新盤御半山三年貶值5%　瓏門誕一房新高成交　呎價近2萬元
2021/11/22
同是新地屯門樓　命運卻不同　半新盤御半山三年貶值5%　瓏門誕一房新高成交　呎價近2萬元
【有相睇】蔚藍灣畔放盤15日即賣出　代理：罕有優質兩房靚景戶
2021/11/22
【有相睇】蔚藍灣畔放盤15日即賣出　代理：罕有優質兩房靚景戶
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
2021/11/22
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【買樓理財】有感租樓同供樓開支差不多　寧斥382萬買納米樓做業主　單位不到200呎
2021/11/22
【買樓理財】有感租樓同供樓開支差不多　寧斥382萬買納米樓做業主　單位不到200呎
【有相睇】青衣盈翠半島　連新淨裝修1,000萬沽　創屋苑兩房新高
2021/11/22
【有相睇】青衣盈翠半島　連新淨裝修1,000萬沽　創屋苑兩房新高

你可能感興趣

同是新地屯門樓　命運卻不同　半新盤御半山三年貶值5%　瓏門誕一房新高成交　呎價近2萬元
15:51 2021/11/22
同是新地屯門樓　命運卻不同　半新盤御半山三年貶值5%　瓏門誕一房新高成交　呎價近2萬元
【有相睇】蔚藍灣畔放盤15日即賣出　代理：罕有優質兩房靚景戶
16:31 2021/11/22
【有相睇】蔚藍灣畔放盤15日即賣出　代理：罕有優質兩房靚景戶
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
17:11 2021/11/22
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
裕東苑 居屋 居屋二手市場 東涌 中原地產

上一篇文章

【加密貨幣】「挖礦」熱潮進駐德洲 用電量將激增至5000MW 恐引致大規模斷電

下一篇文章

【愛護動物】法國每年遺棄動物多達10萬 法案通過保障動物權利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款