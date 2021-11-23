【有相睇】裕東苑業主趕移民　兩房單位連企理裝修430萬沽　低市價近一成

不時見移民盤比起一般放盤有更大議價空間，未補價居屋亦是如此。最近東涌裕東苑有兩房單位在居屋二手市場以低市價成交，業主原以市價放盤，最終減價50萬元出售，減幅逾一成。

中原地產朱偉雄表示，裕東苑A座極高層12室成交，實用面積530平方呎，兩房間隔。單位於居二市場叫價480萬元，6月開始放盤，業主因為移民，遂增加議價空間，最終累減50萬元，以430萬元平價沽出，折合實用呎價8,113元。代理指，屋苑內同類單位市價約460至500萬元，換言之上述單位成交價比同類單位低約6.5%至14%。

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據悉，買家為區內分支家庭，鍾情裕東苑鄰近港鐵站及商場，位置方便，上址屬高層，開揚光猛，而且樓價吸引，迅速購入上車。

資料顯示，原業主則於1997年以79.02萬元綠表形式買入單位，自住24年轉售，帳面獲利350.98萬元，單位期內升值4.4倍。

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