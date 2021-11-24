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【英國王室】三宮罕見齊轟BBC 批紀錄片毫無根據

環球社會熱點 08:05 2021/11/24

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英國廣播公司（BBC）近日播出英國王室紀錄片，稱內容揭露哈里王子及威廉王子與媒體間的關係變化，更涵蓋哈里王子脫離王室內幕，以及哈里王子太太梅根的律師反駁梅根難以相處傳聞。BBC節目播出後，英女王、查理斯王子及威廉王子罕見發聯合聲明，譴責BBC節目內容毫無根據。

梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒英國王室頭銜 【下一頁】

BBC製作一共兩集的紀錄片《The Princes and The Press》，首集長達1小時，已於英國時間周一（22日）晚上播出。

《泰晤士報》3月時報道，梅根（Meghan Markle）曾趕走2名私人助理及多次羞辱員工。惟曾經代表梅根的律師艾菲婭（Jenny Afia）在節目中表示，關於無人能達到梅根過高的要求，被逼離開的報道完全失實。

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梅根好友斯科比（Omid Scobie），曾撰寫以哈里及梅根為主角的王室傳記《尋找自由》（Finding Freedom），他在節目中表示，有王室成員及助手背後洩漏梅根負面消息，並形容是一種對梅根的懲罰。斯科比直言，有人認為要教識梅根王室規矩。

節目播出後，英女王、威廉王子及查理斯王子罕見發表聯合聲明，批評BBC節目內容「誇大其詞並毫無根據」（overblown and unfounded claims）。

3人聲明措辭強硬，表示擁有一個具自由度、負責任和開放的媒體，對維繫民主制度順利運作至關重要，但包括BBC在內等媒體，將不知名來源且毫無根據的消息誇大報道，令人感到失望。

梅根產後首次上電視 大談湊女經 【下一頁】

《My London》報道，威廉王子、查理斯王子及英女王等高級王室成員曾要求，在節目播出前預先觀看，但被BBC拒絕，所以一度威脅抵制BBC未來節目。《每日郵報》引述王室消息人士報道，英女王對節目中的荒唐內容感到沮喪。

紀錄片第2集內容講述2018年至今年期間，哈里王子和威廉王子兄弟不和的內容。

在首集節目中，1名私家偵探向哈里王子前女友Chelsy Davy道歉，指當她和哈里王子開始約會後，手機從2004年開始被監控。

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責任編輯：李俊儀

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