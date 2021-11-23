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【碳排放量】男性飲食碳排放量較女性高逾四成 減少肉類消耗助應對氣候危機

理財智慧 18:56 2021/11/23

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據英國衛報報道，最新刊於《PLOS One》的研究指，男性多肉飲食造成的碳排放量比女性高逾四成，研究又發現，減少肉類及「非必要」食品消耗，有助應對氣候危機，亦鼓勵可持續飲食，如植物性食物和減少甜食。

研究則分析了 3,200 多種特定食品相關的碳排放，並詳細追蹤 212 個英國人連續 3 日的飲食攝取情況。團隊發現，動物產品佔平均飲食溫室氣體排放量的近一半：肉類佔 31% 、乳製品佔 14%；飲品則造成了 15% 的碳排放，亦有 8% 排放來自蛋糕、餅乾和糖果。

研究又表明，非素食飲食產生的碳排放量比素食多 59% ，而男性飲食的碳排放量較女性多 41% ，這主要是由吃更多肉和飲品造成。四分之一與飲食相關的排放，來自「非必要」的食物和飲品，例如咖啡、酒精、蛋糕和糖果。

負責研究的列斯大學食品科學與營養學院研究人員指，過去有研究顯示減少肉類消耗，尤其是紅肉，可有助應對氣候危機，但是次研究亦顯示，飲食上的小改變也可帶來巨大效果，例如減少甜食。這次研究無評估男性吃更多肉的原因，但可以推測原因之一是男性通常比女性吃得多。

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責任編輯：龍紀瑩
 

大學 紅肉 食品 素食 英國 蛋糕 經濟

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