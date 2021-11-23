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【愛護動物】法國每年遺棄動物多達10萬 法案通過保障動物權利

理財智慧 18:56 2021/11/23

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法國日前通過動物權利法案，從2024年1月1日開始，寵物店將禁止在櫥窗展出和出售貓狗，其中還有多項保護動物的措施，現需待總統馬克龍簽署才生效。

法國參議院以332票贊成、1票反對和10票棄權，通過動物權利法案。法案除了提及寵物店禁賣貓狗之外，不僅加重嚴重虐待、殘忍和遺棄行為的處罰，亦禁止野生圈養動物，以及2024年起不得在櫥窗展售貓狗。

雖「領養代替購買」已成風氣，但有不少打算飼養寵物的人透過非法繁殖場，或寵物店購買。據統計，法國有一半人口飼養寵物，飼養寵物貓狗數量達2200萬隻，但每年被遺棄的動物多達10萬隻。法國動物權利法案定明，若動物因飼養人行為導致死亡，處罰或會增加監禁刑期至5年及罰款75,000歐元。

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責任編輯：龍紀瑩
 

香港 經濟 虐待 領養 法國

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