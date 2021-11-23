【加密貨幣】IMF：比特幣波動大風險高　呼籲薩爾瓦多勿定為法定貨幣

國際貨幣基金（IMF） 周一（22 日）表示比特幣。波動過大、風險太高，建議薩爾瓦多不要將比特幣定為法定貨幣。

IMF在評估薩爾瓦多狀況後表示，由於比特幣價格的波動很大，把其定為法定貨幣會在保護消費者、金融體系誠信與穩定上帶來重大風險。又指政府使用比特幣或會產生財政負債。有鑑於此，IMF認為比特幣不應該被用作法定貨幣。

【加密貨幣】薩爾瓦多總統計劃建「比特幣城」 除增值稅外免收任何稅項 【下一頁】

IMF建議薩爾瓦多應縮小比特幣法律的範圍，不要把其法定貨幣，並呼籲加強對新支付生態系統市場的監管。

薩爾瓦多今年9月正式把比特幣定為法定貨幣，為全球首個國家。

【延伸閱讀】 藍籌新貴逆市升 網易表現最佳 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠