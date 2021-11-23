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【加密貨幣】IMF：比特幣波動大風險高　呼籲薩爾瓦多勿定為法定貨幣

環球政經 19:43 2021/11/23

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國際貨幣基金（IMF） 周一（22 日）表示比特幣。波動過大、風險太高，建議薩爾瓦多不要將比特幣定為法定貨幣。

IMF在評估薩爾瓦多狀況後表示，由於比特幣價格的波動很大，把其定為法定貨幣會在保護消費者、金融體系誠信與穩定上帶來重大風險。又指政府使用比特幣或會產生財政負債。有鑑於此，IMF認為比特幣不應該被用作法定貨幣。

【加密貨幣】薩爾瓦多總統計劃建「比特幣城」　除增值稅外免收任何稅項　【下一頁

IMF建議薩爾瓦多應縮小比特幣法律的範圍，不要把其法定貨幣，並呼籲加強對新支付生態系統市場的監管。

薩爾瓦多今年9月正式把比特幣定為法定貨幣，為全球首個國家。

【延伸閱讀】 藍籌新貴逆市升 網易表現最佳　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

薩爾瓦多 經濟 金融 國際貨幣基金組織 比特幣

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