【職場共融】CareER公布職場傷健共融指數　港企普遍僅持及格水平　

近年企業愈來愈重視ESG議題，並積極塑造多元共融職場環境。慈善機構CareER於今（23日）發布全港首個企業傷健共融指數（CareER DII），結果顯示，參與企業的整體平均分數僅達合格水平。

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CareER聯合創辦人及行政總裁崔宇恒（Walter）表示，企業傷健共融指數對於亞洲而言，仍然較新穎，歐美地區通常由民間組織發起研究。為推動港企建立傷健共融文化，該機構花費近2年時間，與平等機會委員會、香港交易所慈善基金等對象合作，調查20多間不同行業企業，其中有70%企業聘請逾1000名員工。

該指數透過8個不同範疇進行調查，其結果顯示，企業整體平均分數達到及格水平，而企業在「工作調適」部分獲最高分，平均分高達7成。即代表企業普遍能提供清晰指引，讓員工按需要申請靈活工作時間及地點，並容許他們按需要請假。

另外在「招聘」方面，企業平均評分有64%，大部份企業在招聘廣告中列出平等機會聲明、採取平等的招聘程序，以及在面試時公平對待傷殘人士。

Walter則認為，對於企業而言，最具挑戰性的是對外提倡傷健共融，企業也較易忽略外在持份者的共融政策。指數顯示，企業在「供應鏈及採購策略」方面未能達及格水平，平均評分僅得26%。主要原因是企業普遍認為向供應商提供「平等機會政策」或「供應商守則」已足夠，因此沒有更主動向供應商提出「僱員多元化準則」，列出優先考慮僱用傷殘人士的供應商等措施。

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共融情況欠理想 患流行病受歧視數目增

平等機會委員會主席朱敏健認為，疫情下僱主對於員工身心健康、可持續發展，ESG概念等關注度提升。「雖然本地不少企業在傷健共融方面做了很多工作，但情況仍未達至理想。」並認為，未來企業應更注重多元化及傷健共融理念，並制定實行相關策略。

他亦提及，在最近3年內，平機會接收有關殘疾人士歧視的案例每年均超過1000宗以上，當中有6成與僱傭方面相關。在疫情期間，員工因患流行病所產生的不平等待遇及歧視數目急增，相關投訴人士表示，曾因為確診新冠肺炎而失去工作機會。

Walter認為，在職場上積極推動多元與共融政策，已成為企業成功關鍵。企業應迎接更多有能力的多元人才，從而建立良好形象，並吸引多元化投資者及顧客群。

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記者：李寶如