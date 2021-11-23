【港大講座】新世界鄭志剛倡香港轉型「創造者經濟」 成立房社企創共赢

香港大學於周一（22日）舉行「陳坤耀傑出學人講座 2021」，以「香港未來25年載：不容錯過？」為題，討論香港作爲國際金融中心，在未來如何保持自身優勢，並邀請新世界發展行政總裁鄭志剛、滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建、卓能副主席趙式芝及溢達集團品牌及分銷部董事總經理潘楚頴出席。當中新世界鄭志剛表示，香港將由傳統的金融及服務業主導型經濟，進入「創造者經濟」年代，以創新思維發展，希望達成共贏局面。

鄭志剛指出，香港未來25年，至2047年前，「後千禧世代」即1997年後出生，將達500萬人口，屆時將是香港發展的中堅份子及消費主力。而「後千禧世代」成長環境不同，香港將由傳統的金融及服務業主導型經濟，進入「創造者經濟」年代，即指新世代「創造者」將可創造獨特的品牌、產品等，如近期全球熱議的NFT。

他認為，香港有三大優勢，去支持將來發展「創造者經濟」，第一，有充足的基本硬件；第二，香港的東西文化匯聚；第三，香港產業化平台。另一方面，鄭志剛認為，「後千禧世代」對企業的看法有所轉變，他們不論投資或消費，都會更重視該企業的價值觀是否與自己相近，以及有否負社會責任。

新世界近年注入「創造共享價值」的營運理念，要令業務與社會創共赢。鄭志剛認為，企業要以賺錢為先的概念已過時，他表示，於兩個月前成立房社企「新世界建好生活」，研究新型資助房屋模式，以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，希望達至「官商民」三贏局面。

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責任編輯：龍紀瑩