【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價

兩大內地網購平台營運商阿里巴巴(09988)和京東集團(09618)近日相繼公布上季業績，股價表現亦各自發展。當中阿里績後雖獲大部分大行維持買入評級，部份亦同時下調其目標價。當中下調阿里目標價至205元的摩通指出，對此份業績感驚訝，相信盈利遜預期和內地消費放緩有關。另一方面，該行估計阿里業務進行結構性轉型，除導致未來數年盈利增長放慢，或和百度(09888)一樣同樣因轉型因素，被市場給予較低的估值。摩通分別下調阿里2022年度下半年，及2023年度經調整每股盈利預測10%及14%。

阿里績後大行評級和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於阿里對手，近日成功晉身恒指成分股的京東，則獲個別大行上調目標價。給予京東477元目標價的高盛指出，京東在內地消費疲弱的環境下，市場份額不跌反升，充分反映其集網上零售及綜合供應鏈於一身的營運模式在網購行業內維持優勢。

京東績後大行評級和目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映 【溫股知新】數據稅山雨欲來 大市或支持不再？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機