【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 05:30 2021/11/24 分享： 小米 （01810） 及快手 （01024） 相繼公布業績，今日開市後股價表現有何啟示？投資者又可以怎部署？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》為你分析。 有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。 立即登入HKET「財經台」 *重溫上日《ET開市直擊》* 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 2021/11/23 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月22日-26日） 【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code） 2021/11/23 【ET開市直擊】手機設備股借蘋果再炒上 Black Friday前美股有冇景？（附time code） 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 2021/11/22 【ET開市直擊】恒指季檢出爐如何跟車 快手、小米業績前瞻（附time code） 【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code） 2021/11/19 【ET開市直擊】阿里、京東績後部署 恒指季檢今公布會有幾驚喜（附time code） 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 2021/11/18 【ET開市直擊】本周嘉賓預告 做好開市準備（11月15日-19日） 快手—W（01024） TSA 小米 WhatsApp 股票 港股