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【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 05:30 2021/11/24

分享：

小米 （01810） 及快手 （01024） 相繼公布業績，今日開市後股價表現有何啟示？投資者又可以怎部署？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入HKET「財經台」

*重溫上日《ET開市直擊》*

欄名 : ET開市直擊

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快手—W（01024） TSA 小米 WhatsApp 股票 港股

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