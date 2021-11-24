【ET開市直擊】港股悶局中搵機會 快手、小米業績後部署（歡迎到本節目留言區即時交流）

小米 （01810） 及快手 （01024） 相繼公布業績，今日開市後股價表現有何啟示？投資者又可以怎部署？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）於《ET開市直擊》為你分析。

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*重溫上日《ET開市直擊》*