【網絡安全】人為操縱勒索軟件攻擊增　專家籲做好「零信任策略」部署

▲ 隨着混合辦公模式成為「新常態」，員工會離開公司的網絡防護罩進行遙距工作，拓寬了網絡罪犯可利用的攻擊範圍，招來黑客盜取公司機密的風險。

新冠疫情影響下，不少行業被迫透過數碼轉型或遙距辦公等模式，改善或重塑其運作模式。不過，混合辦公模式除能為員工帶來便利，亦可能造成潛在網絡保安威脅。其中人為操縱勒索軟件（Human-operated ransomware）更是目前網路攻擊中最具影響力的趨勢。有專家強調，勒索軟件變化速度快，加強網絡防護對企業而言，已是最基本的做法。同時呼籲企業要盡快做好「零信任（Zero Trust）策略」三方向部署，減低面臨網絡攻擊的風險。

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微軟（Microsoft）香港區域科技長許遵發今（23日）出席微軟香港網絡安全大會2021並接受本報訪問時提到，隨着混合辦公模式成為「新常態」，員工會離開公司的網絡防護罩進行遙距工作，

這正等於拓寬了網絡罪犯可利用的攻擊範圍，招來黑客盜取公司機密的風險，一不留神就引致公司名譽及金錢上極大損失。

根據微軟最新的調查報告指出，電郵漏洞持續威脅企業的網絡安全，當中網絡釣魚（Phishing）導致近7成數據外洩，而惡意電郵亦以超過25種方式出現。許遵發表示，相關攻勢大部分都是針對無戒心員工。當員工一按下藏有惡意程式的連結，就有機會遭黑客入侵，甚至將人為操緃勒索軟件植入公司系統網絡，盜取數據及資料。

攻擊成本高 主要針對大企

許遵發解釋，人為操緃勒索軟件與商品勒索軟件（Commodity ransomware） 不同，此類攻擊目標主要為一個組織，而非單一裝置，黑客更會藉著自身對系統的認知及錯誤設定，滲透整個組織，並探索整個企業的網絡，以適應環境及了解各種弱點。

人為操緃勒索軟件攻擊通常包括認證竊取及橫向移動，黑客可利用勒索軟件於被攻擊的企業系統中選擇集中進擊，對企業營運構成災難性後果，亦難以清除，在首次出現後，會持續威脅企業運作。

▲ 微軟香港區域科技長許遵發指，人為操縱勒索軟件是目前企業最大的網絡安全威脅。（湯致遠攝）

他指，此類攻擊的成本較高，因為黑客通常會在入侵企業一段時間，待時機成熟才發動攻擊，所以目前相關攻擊以大企業為主，全因大機構的數據資料，會有更大收穫及回報。

資安問題成生存因素 中小企不應忽視

國際信息系統審計協會（ISACA）副會長（認證統籌）朱偉年另提到，雖然目前人為操緃勒索軟件大部分都針對大企業，但中小企都不能掉以輕心，「因為資安問題是企業生存重要因素。」所以無論大企或中小企，都一定要定期做安全審查，保障自己。

▲ 國際信息系統審計協會（ISACA）副會長（認證統籌）朱偉年提到，中小企不能掉以輕心，因為資安問題是企業生存重要因素。（湯致遠攝）

許遵發則建議，企業應建立「零信任」的保安思維，從明確身份認證、使用最低的特殊權限存取，以及經常預設已有安全缺口3大方向着手。

首先在明確身份認證方面，員工做每個動作或登入每個系統，都需要進行多重識別驗證，不但要輸入密碼，更要掃描指紋或輸入透過手機接收的代碼等；而最低的特殊權限存取，則是有效限制使用者存取的權利，許遵發解釋：「可以設置一個時限如半小時予員工存取資料，及後就會自動消除該名員工的權限，降低黑客趁機入侵的機會。」

除此之外，企業也需預設已有安全缺口，進行深度防禦。許遵發指：「企業要assume（假設）已有黑客入侵，潛伏在系統或雲端內，所以無時無刻都要確保所有資料及數據上鎖，並做好準備對抗黑客，先發制人。」他補充，做好所有準備及防範措施，自然會令黑客的入侵成本增加。當黑客看到成本高、回報率低的時候，自然就會放棄攻擊。

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記者：曾曉汶