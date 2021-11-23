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【好想去旅行】Expedia調查顯示　7成港人接種新冠疫苗為外遊

商業 18:41 2021/11/23

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Expedia近期的調查顯示，經歷了近兩年的旅遊限制後，多數受訪市民表示，接種疫苗的目的之一就是旅行。（資料圖片）

不少香港人喜愛旅遊，Expedia近期的調查顯示，經歷了近兩年的旅遊限制後，多數受訪市民表示，接種疫苗的目的之一就是旅行。

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旅遊為接種疫苗的誘因

Expedia於10月初，向過去兩年中曾度假，或計劃在今、明兩年外遊的500名受訪者進行訪問。調查顯示，7成受訪者表示，有機會到外地旅遊是接種疫苗的誘因之一。約 48%人表示，已經接種兩劑疫苗，6%表示已接種一劑，另有 24%表示計劃接種。

調查更反映，76%未接種疫苗的受訪者表示，如香港與目的地立即開放免隔離旅遊通道，並要求完成疫苗接種，他們會更願意打針。

渴望於2022年外遊

調查指出，香港人對2022年外遊持樂觀態度。24%的受訪者計劃在未來4至6個月內旅遊，而34%則考慮在7至12個月內外遊。由於小部分國家已放寬對入境旅客的強制檢疫限制，10%受訪者預計在2021年底前旅遊。

香港亦於2020年全球「假期缺乏症」旅遊調查中，位列亞洲區首位，近6成香港人反映假期不足；而43%的受訪者則表示，希望可每2到3個月休假一次。

對疫苗護照態度積極

受訪者對疫苗護照大多抱積極態度，60%受訪者表示，傾向前往需要疫苗護照或證書的目的地旅遊。67%受訪者同意各國和目的地應引入疫苗護照，使外遊更容易、更安全。而對於非永久性居民訪港，71%受訪者同意，訪港旅客應在完成接種的情況下獲准入境。

將採取謹慎而小心旅行模式

總括而言，調查表明香港人仍對旅遊充滿期待，並傾向採取較安全的旅遊模式。4成受訪者表示，會參考目的地的確診數字；而38%則表示需要等世衛宣布疫情結束。還未接種疫苗的受訪者當中，55%人表示，相比強制隔離，他們更願意接種疫苗。

日本和台灣仍為首選目的地

有55%和40%的受訪者表示，最希望香港與日本和台灣成立旅遊通道。雖然旅遊限制仍然存在，但數據顯示，過去 14 天以香港、倫敦、台北、澳門和深圳為最多人搜尋的旅遊目的地。

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責任編輯：李智美

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