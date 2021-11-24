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奇雲史柏西涉性騷擾被判違約 需賠《紙牌屋》公司逾2.4億

環球社會熱點 09:05 2021/11/24

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奧斯卡影帝、美劇《紙牌屋》主演奇雲史柏西於2017年涉及多宗性侵醜聞， 導致他被Netflix踢走，不能再參與《紙牌屋》演出。美國仲裁法庭近日裁定，奇雲史柏西違反媒體製作公司MRC的合約，需賠償MRC一切損失，款項涉及近3,100萬美元（2.42億港元）。

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奧斯卡影帝雲史柏西（Kevin Spacey）於2017年捲入連串性騷擾醜聞，其參演的Netflix劇集《紙牌屋》亦刪去雲史柏西的角色。《紙牌屋》製作公司 MRC於2019年指控奇雲史柏西違約，並提出索賠，指因性騷擾醜聞導致劇集無法繼續，造成公司損失數千萬美元。

據悉仲裁法庭於去年10月裁定MRC勝訴，但由於奇雲史柏西決定上訴，使審訊細節一直保密。近日3名仲裁小組法官駁回奇雲史柏西上訴後，MRC周一（22日）向洛杉磯法院提交請願書要求確認裁定時，案件才正式曝光。

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裁決指，奇雲史柏西的行為構成違反與MRC簽訂的製作協議，裁定其嚴重違約行為造成MRC數千萬美元損失，要求他向MRC作賠償。而MRC在奇雲史柏西的性騷擾指控後，別無選擇中斷《紙牌屋》最後一季的製作，重新撰寫劇及縮短集數，以滿足Netflix的交付期限。

奇雲史柏西需向MRC繳付 2,950 萬美元賠償金（2.3億港元）和 140 萬美元（1,092萬港元）律師費，合共近3,100萬美元（2.42億港元）。奇雲史柏西代表律師拒絕評論事件。

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責任編輯：郭麗明

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