KENNEDY 38再加推46伙　折實677萬起　落實周五第三輪銷售50伙

新地、會德豐地產及恒地旗下堅尼地城KENNEDY 38明天（24日）起次輪銷售，發展商於銷售前夕再加推新一張價單第5號，涉及共46伙。今批推出單位戶型涵蓋開放式至兩房間隔，實用面積由229至456平方呎不等。整批價單定價由752.4萬至1,487.9萬元，價單呎價則由29,660至36,017元；扣除最高10%優惠率，折實售價由677.16至1,339.11萬元，折實呎價則介乎26,694至32,416元。發展商指，是次仍屬原價加推。

KENNEY 38一房示範單位

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發展商同時上載最新一份銷售安排，落實於本周五（26日）進行第三輪銷售50伙，買家可購入1至2伙單位。

發展商早前指，KENNEDY 38於上周六（20日）起進行首輪銷售130伙，周末兩日共售出101伙，佔可售單位總數約78%，套現約8億元。

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