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【新晉藍籌】大和指新奧成藍籌符預期　料短期被動型基金資金流入利好股價

股樓投資 18:15 2021/11/23

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大和發研報指，11月19日，恒生指數有限公司宣布截至9月30日的恆生指數系列季度檢討結果，新奧能源（02688）納入恆生指數成分股，從2021年12月6日起生效。該行認為這對於股價將形成利好，並預計該股在生效日期之前短期內將受益被動型基金流入。

大和重申該股買入評級。大和又稱，該行早在2019年便預料新奧將在2020至2021年期間成為第一個被納入恒生指數的天然氣股份，主要由於其過去幾年年度淨利潤增長超過15%。

 

【大行報告】 兩大行唱好長實 兼提升投資評級 股價逆市升逾3%

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撰文 : 周兆邦

新奧能源（02688） 港股

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