【新股IPO】雲音樂9899周二起招股 入場費11,111元

網易（09999）分拆上市的雲音樂(新上市編號：09899）由周二（23日）起至周五(26日)招股，該股計劃全球發售1,600萬股，其中10%為香港公開發售，90%為國際發售；招股價介乎190至220元，每手50股，一手入場費為11,110.85元；12月2日掛牌；聯席保薦人為美銀證券、中金及瑞信。

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雲音樂是次上市共引入了3名基石投資者，包括網易、索尼音樂娛樂及Orbis Investment，合共認購3.5億美元股份。

該股是次集資所得，其中40%擬用作繼續深耕其社區；40%擬用作繼續創新並提高技術能力；約10%用作甄選合併、收購及戰略投資，包括繼續物色能夠與其業務和資源產生協同效應的潛在業務和資產，特別是在內容採購、數據和音頻技術等領域；餘下10%用作營運資金及一般企業用途。

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記者：張以正