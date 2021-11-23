  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】拜登強制接種 美9成聯邦僱員已打1劑

環球社會熱點 17:53 2021/11/23

分享：

美國總統拜登下令所有聯邦政府僱員在周一（22日）限期前，必須最少接種一劑新冠疫苗。白宮宣布超過9成聯邦僱員已按照要求接種最少一劑疫苗，料有10多萬人未有遵守要求，但當局指不會即時解僱或要求他們停職。

白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統 【下一頁】

白宮周一證實，聯邦政府整體有超過9成僱員最少接種1劑新冠疫苗，近5%僱員正在接種疫苗，或者是因宗教及醫療原因獲豁免接種。

白宮拒絕透露完成接種兩劑疫苗的僱員，但強調超過9成接種最少1劑的僱員當中，絕大多數都已接種兩劑疫苗。

據悉，約有17.5萬名聯邦僱員尚未接種疫苗，而且不符合豁免接種要求。

白宮指聯邦僱員在當日截數前會繼續提交證明文件，加上當局尚未處理部分已提交的文件，預料接種1劑疫苗的僱員人數仍會上升。

以下為各聯邦部門的僱員接種率：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約 【下一頁】

拜登（Joe Biden）今年9月宣布強制聯邦政府僱員接種最少1劑疫苗，且不能以檢測取代，但強制措施不適用於司法、立法部門及美國郵政署僱員。

白宮指聯邦部門會針對不遵守要求的僱員，展開持續5日的教育和諮詢程序。如這批員工在接種疫苗方面仍未取得進展，部門將會採取最多14日的停職處分。如員工接種了第1劑疫苗，紀律處分就會結束。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統
今日
白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統
【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約
今日
【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約
【輝瑞疫苗】12至15歲接種4個月後 研究：百分百有效
今日
【輝瑞疫苗】12至15歲接種4個月後 研究：百分百有效
【德國疫情】衛生部長警告民眾 「接種﹑康復或死亡」
今日
【德國疫情】衛生部長警告民眾 「接種﹑康復或死亡」
特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會
今日
特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會

你可能感興趣

白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統
今日 14:44
白宮：拜登想2024年再參選 力爭連任美國總統
【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約
今日 12:06
【輝瑞疫苗】以色列為5至11歲兒童打針 2.4萬人預約
【輝瑞疫苗】12至15歲接種4個月後 研究：百分百有效
今日 11:19
【輝瑞疫苗】12至15歲接種4個月後 研究：百分百有效
疫情 傳染病 疫苗 美國 拜登 白宮 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間18:00）

下一篇文章

奧斯卡影帝未參選已得民心 支持度贏現任德州州長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

澳洲12月允有簽證外國人入境 旅客僅日韓受惠
澳洲12月允有簽證外國人入境 旅客僅日韓受惠
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
【英國王室】梅根父「大義滅親」籲剝奪女兒頭銜
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月23日 時間18:00）
美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第三版）
美國SUV撞威州聖誕巡遊隊伍 最少5死40傷（第三版）
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
【日本皇室】真子移居紐約蕩失路 持家人妻獨行超市
特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會
特朗普獲跆拳道榮譽黑帶9段 稱：再當選總統就著去國會
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款