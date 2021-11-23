【新冠疫苗】拜登強制接種 美9成聯邦僱員已打1劑

美國總統拜登下令所有聯邦政府僱員在周一（22日）限期前，必須最少接種一劑新冠疫苗。白宮宣布超過9成聯邦僱員已按照要求接種最少一劑疫苗，料有10多萬人未有遵守要求，但當局指不會即時解僱或要求他們停職。

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白宮周一證實，聯邦政府整體有超過9成僱員最少接種1劑新冠疫苗，近5%僱員正在接種疫苗，或者是因宗教及醫療原因獲豁免接種。

白宮拒絕透露完成接種兩劑疫苗的僱員，但強調超過9成接種最少1劑的僱員當中，絕大多數都已接種兩劑疫苗。

據悉，約有17.5萬名聯邦僱員尚未接種疫苗，而且不符合豁免接種要求。

白宮指聯邦僱員在當日截數前會繼續提交證明文件，加上當局尚未處理部分已提交的文件，預料接種1劑疫苗的僱員人數仍會上升。

以下為各聯邦部門的僱員接種率：

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拜登（Joe Biden）今年9月宣布強制聯邦政府僱員接種最少1劑疫苗，且不能以檢測取代，但強制措施不適用於司法、立法部門及美國郵政署僱員。

白宮指聯邦部門會針對不遵守要求的僱員，展開持續5日的教育和諮詢程序。如這批員工在接種疫苗方面仍未取得進展，部門將會採取最多14日的停職處分。如員工接種了第1劑疫苗，紀律處分就會結束。

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責任編輯：鄭錦玲