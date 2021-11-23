2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬

雖然一手交投暢旺，但個別新盤仍錄撻訂。有買家於2018年以逾千萬元，購買西營盤新盤63 Pokfulam一伙實用面積僅269平方呎的單位，但近日突然終止買賣合約，撻訂離場。

據成交紀錄冊資料顯示，63 Pokfulam第1座26樓C室，實用面積269平方呎，於2018年5月易手，成交價1,044.4萬元，實用呎價高達38,825元，但買家於今年11月22日終止買賣合約，即撻訂收場，料損失至少樓價一成之訂金，即逾104萬元。

資料顯示，63 POKFULAM位於西營盤薄扶林道63號，建有兩座住宅大樓，提供350伙，雖然項目去年入伙，但仍有少量貨尾待沽，而項目近日亦錄新高成交，以第2座32B室為例，成交價高見5,534.4萬元，實用呎價48,000元，追平屋苑最高呎價紀錄。

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