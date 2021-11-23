【車票優惠】港鐵宣布延續3.8%特別車費回贈至明年6月底

港鐵今日（23日）宣布，延長3.8%特別車費回贈優惠六個月，至明年6月底，並涉及金額預計總值超過 2 億元。

港鐵票價自今年6月下旬下調了 1.85%，同日起港鐵公司以額外資源提升票價調整機制內承諾為期六個月的車費回贈至 3.8%。由2022年1月2日起，港鐵公司將撥出額外資源延續特別紓緩措施，令所有港鐵乘客以八達通或車票二維碼乘搭港鐵，可繼續享有「程程 3.8%車費回贈」，直至2022年6月底。縱使未計算車費回贈，八達通車費水平仍比2019年6月底為低。

【周末好去處】送出300張《三哥Chill & Chilli》音樂會！一連兩日手作市集暨音樂會本周末舉行：【下一頁】

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士說：「過去兩年港鐵公司與香港市 民共同應對新型冠狀病毒疫情帶來的不同挑戰。雖然本港經濟正在穩步復甦， 廣大市民仍需面對經濟不明朗帶來的壓力。作為扎根香港的企業，港鐵公司與 上下同事會繼續堅守崗位，讓香港前行，希望透過延續車費回贈，答謝市民的 支持，携手迎接新一年的來臨。」

至於為「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的 50 元折扣，優惠價將分別於今年12月及2022年1月1日完結。然而， 使用這些票種的乘客將仍然較使用成人八達通一般節省大約三成車資。 另外，為慶祝屯馬綫一期及全綫通車而推出的「宋皇臺/土瓜灣/顯徑/啟德站 車費優惠」及「特別轉乘優惠」，亦將於明年1月1日完結。由2022年1月2日起，港鐵公司將會與三條綠色專綫小巴及兩條專營巴士路綫，推出新一輪轉乘優惠計劃。

【望梅止渴】仿真楓葉樹林走進北角海濱花園 各大打卡位彷再遊日本一解思「鄉」之情（多圖）：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐