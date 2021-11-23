【元宇宙】Pokemon GO開發商獲23億融資 拓展AR項目 建立「真實的元宇宙世界」

近期，不少機構都提及元宇宙，成為城中熱話。《Pokemon GO》開發商Niantic宣布，獲對冲基金Coatue的3億美元（約23.38億港元）融資，融資完成後，Niantic估值達到90億美元（約701.3億港元），而有關資金將用以拓展最近所推出的Lightship平台，協助開發人員的AR創作，建立真實的「元宇宙世界」。

Niantic近期所推出的Lightship，是一個擴增實境開發工具套件，免費提供具有Unity遊戲引擎基礎知識的人使用，從而開發AR遊戲。

公司早前宣布設立2,000萬美元（約1.5億港元）資金投資於Lightship平台上開發的AR項目，而現時參與合作開發計劃的對象包括環球影業（Universal Pictures）、華納音樂集團及Historic Royal Palaces等。

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責任編輯：羅浩濂