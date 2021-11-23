  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】Pokemon GO開發商獲23億融資 拓展AR項目 建立「真實的元宇宙世界」

環球政經 17:35 2021/11/23

分享：

近期，不少機構都提及元宇宙，成為城中熱話。《Pokemon GO》開發商Niantic宣布，獲對冲基金Coatue的3億美元（約23.38億港元）融資，融資完成後，Niantic估值達到90億美元（約701.3億港元），而有關資金將用以拓展最近所推出的Lightship平台，協助開發人員的AR創作，建立真實的「元宇宙世界」。

Niantic近期所推出的Lightship，是一個擴增實境開發工具套件，免費提供具有Unity遊戲引擎基礎知識的人使用，從而開發AR遊戲。

公司早前宣布設立2,000萬美元（約1.5億港元）資金投資於Lightship平台上開發的AR項目，而現時參與合作開發計劃的對象包括環球影業（Universal Pictures）、華納音樂集團及Historic Royal Palaces等。

【加密貨幣】薩爾瓦多總統計劃建「比特幣城」　除增值稅外免收任何稅項【下一頁

【筍工推介】創科署請技術主任 需有工程學、應用科學文憑或高級證書 最高薪4.4萬 【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

AR 經濟 元宇宙 Pokemon

上一篇文章

【金牌運動員】內地奧運健兒下月初訪港3日 百米飛人蘇炳添乒乓球隊長馬龍有份

下一篇文章

「黃 Viu 煲劇平台」推《劇力任你轟》 帶你睇全球人氣劇集綜藝動漫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
【青姐話】迎貴誇啦啦 倒灶非茶渣
【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
【理財熱話】丈夫積蓄All in股票無錢供樓 老婆獨力承擔重擔 大呻「好唔公平」
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
491呎三房單位　連逾千呎花園＋車位　750萬可買到
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【上車盤】鄰近鰂魚涌站　位置極佳　458萬即榮升做業主
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【消費熱話】買家「搞烏龍」 淘5KG麥芽糖回家 哭笑不得求解決
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
【公屋裝修】田景邨531呎二人世界 46萬裝修3房變2房 巨型客飯廳極吸睛 一設計遮蔽室內糞喉
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款