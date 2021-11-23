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【港鐵票價】港鐵延長3.8%車費回贈至明年6月底　全月通加強版及港鐵都會票優惠於年底及明年初完結

Hot Talk 17:18 2021/11/23

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【港鐵票價】港鐵延長3.8%特別車費回贈半年至明年6月底　全月通加強版及港鐵都會票優惠於年底及明年初完結

港鐵 （00066） 宣佈延續自今年中推出的3.8%特別車費回贈優惠6個月，至明年6月底，涉及金額預計總值超過2億元。不過，「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的50元折扣優惠，將分別於今年12月及2022年1月1日完結，意味全月通加強版將回復原價405至635元，港鐵都會票回復原價435元。

至於為慶祝屯馬綫一期及全綫通車而推出的「宋皇臺/土瓜灣/顯徑/啟德站車費優惠」及「特別轉乘優惠」，亦將於明年1月1日完結。

東鐵綫料明年6或7月可過海【下一頁】

港鐵票價自今年6月27日下調1.85%，同日起港鐵以額外資源提升票價調整機制內承諾為期6個月的車費回贈至3.8%。由2022年1月2日起，港鐵將延續特別紓緩措施，令所有港鐵乘客以八達通或車票二維碼乘搭港鐵，可繼續享有「程程3.8%車費回贈」，直至2022年6月底。

港鐵香港客運服務總監楊美珍指，雖然本港經濟正在穩步復甦，廣大市民仍需面對經濟不明朗帶來的壓力，希望透過延續車費回贈，答謝市民的支持。

由2022年1月2日起，港鐵公司將會與三條綠色專綫小巴及兩條專營巴士路綫，推出新一輪轉乘優惠計劃。

相關文章：【港鐵66】政府再度委任歐陽伯權為港鐵公司主席　任期2年半

 

港股 港鐵公司（00066） 車票 港鐵 八達通 港鐵

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