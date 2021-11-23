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【異動股】 恒大沽貨後連日爆升 恒騰股價一度升逾4成

股樓投資 17:14 2021/11/23

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陷入債務危機的中國恒大（03333）於上周宣布出售恒騰網絡（00136）股份，恒騰消除不明朗因素後，股價連日爆升，繼昨日（22日）大升29%後，今日再有異動，一度升逾四成，高見4.19元，收報3.63元，升25.2%，成交額32.4億元。

【阿里巴巴 9988】 傳阿里財團成紫光集團「白武士」 料涉逾500億元 或下月達成交易【見下頁

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恒大上周三（17日）宣布悉售手頭上的恒騰股份，相當於公司已發行股份約18%，價格為每股1.28元，總代價近21.3億元。交易完成後，恒大將不再持有任何恒騰股份，而恒大預計將從交易中產生約85億元的虧損。

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記者：郭秀慧

異動股 經濟 恒大 中國恒大（03333） 恒騰網絡（00136）

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