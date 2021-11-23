【金牌運動員】內地奧運健兒下月初訪港3日 百米飛人蘇炳添乒乓球隊長馬龍有份

以往奧運會結束後，內地也會安排金牌健兒訪港，每次也掀起全港「撲飛」熱潮，並成為市民焦點，但疫情影響下，東京奧運結束數月未有相關安排。行政長官林鄭月娥周二（23日）表示，國家體育總局已接受特區政府邀請，參加東京奧運會的內地健兒中約30人獲安排下月3日至5日訪港。



林鄭月娥今早出席行政會議前表示，訪港運動員來自12個奧運大項，包括中國百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等。她說，自回歸以來，每次奧運會結束後均有內地金牌運動員訪港。國家在這次東奧取得佳績，香港更取得歷來最佳成績，內地運動員訪港會令大家振奮。

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當局正爭取安排運動員在訪港期間舉行多場公開活動，包括體育示範、綜合表演等，詳情會盡快公布。林鄭月娥指，由於疫情關係，有別於過往數次安排，未必有太多機會讓市民近距離接觸訪港運動員。

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翻查資料，過去數屆奧運會後也有內地金牌健兒訪港，如對上一屆里約2016奧運，中國取得佳績共獲26面金牌，當年相隔12年再為中國隊奪金的女排成員，最受網民歡迎的「洪荒之力」女泳將傅園慧，以及有「超級丹」之稱的羽毛球一哥林丹訪港。

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至於2012年，則有泳將孫楊訪港，並高歌《真心英雄》，當年成為風頭躉。而2008年北京奧運會後，更有近90名運動員訪港，人數最多。而2004年時，更有110米欄項目歷史上首位同時集奧運會冠軍、世錦賽冠軍，有「欄王」之稱的劉翔也有來港，跟歌手古巨基合唱《好想好想》一曲。

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記者：陳詠妍