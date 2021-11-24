【業績｜電動車】小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期　今早高開6.2%

▲ 小鵬汽車第三季營收按年增1.9倍至57.9億人幣、勝預期

小鵬汽車 （09868） 公布，第三季營業收入按年增長1.87倍至57.19億元（人民幣，下同），優於市場平均預期的52.1億元。小鵬汽車上季列帳虧損為15.9億元，按年收窄21%，按季就擴大33%。小鵬汽車上季毛利率達14.4%，較去年同期的4.6%和第二季的11.9%改善。

小鵬汽車今日高開6.2%，報201元。

小鵬汽車指引第4季表現，預期季度可交付34,500至36,500輛汽車，相當於按年增1.66倍至1.8倍，按季就增34%至42%；季度營收則達71億至75億元，相當於按年增1.49倍至1.63倍，按季增27%至31%。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，公司上季交付汽車交付量，為中國初創新能源汽車企業中文付量最高。雖然半導體供應受挑戰，但毋阻公司第3季交付量達去年全年交付量，而公司將推出可應付城市駕駛場景的導航系統，為未來來探索自動駕駛的出行解決方案如無人出租車科技，信心大增。

小鵬汽車上季交付的25666輛電動車，轎跑車款P7佔19731輛，當中99%支援公司智能駕駛系統XPILOT 2.5或XPILOT 3.0。

截至9月底，小鵬汽車的實體銷售網絡包括271間門店，覆蓋95個城市。 ，小鵬汽車品牌超級充電站擴展至439座，覆蓋121個城市。

內地汽車經銷商中升集團 （00881） 公布，與小鵬汽車 （09868） 年初達成戰略合作計劃，首個合作的深圳觀瀾汽車城小鵬新車交付中心近期已投入營運，預期2022年初再有4個分別位於深圳、大連和青島的小鵬汽車經銷店或服務中心投入營運。

相關文章：

【中國品牌】名字太土難進軍高端房車市場？ 小鵬汽車拒改名