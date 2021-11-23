【張家朗代言】劍神張家朗東奧後首次復出　周末參與劍擊錦標賽望熟習比賽感（多圖）

▲ 藍十字保險執行董事尹志德（中）代表藍十字頒贈「藍十字團體醫療保險」予港隊劍擊奧運代表。（程志遠攝）

由東亞銀行 （00023） 旗下藍十字保險贊助的劍壇盛事「2021香港公開劍擊錦標賽」將於周末（27至28日）舉行。其中，在東京奧運勇奪男子花劍金牌的張家朗都會出戰，是他完成東奧及備戰陝西全運傷後復出首賽。張家朗在會後表示，目前傷患已無大礙，期望藉今次賽事熟習比賽感覺。

張家朗今日與港隊劍擊總教練鄭兆康、隊友張小倫、崔浩然、連翊希及朱嘉望一同出席錦標賽的啟動禮，5名港隊代表成員均會出戰周末的錦標賽。賽事閉門作賽，但市民可透過港台電視直播觀賞，詳情仍待確定。

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張家朗出席自然成為焦點，他會後對傳媒表示，腳傷無大礙，但不時會有點痛，未完全康復。被問到首次以奧運金牌得主身份上場，張家朗稱會以平常心面對，「每個比賽都一樣」，不會給予自己太大壓力。

男子花劍隊完成錦標賽及12月5日的挑戰盃後，將在12月13日前往巴黎受訓，備戰明年1月中舉行的世界盃分站。

今年錦標賽共有639名劍手參與，競逐17個獎項。獎金方面，今年繼續設有「藍十字最佳香港劍擊運動員大獎」，獎金更將會加倍，以表揚在「花劍」、「重劍」及「佩劍」男女子公開組，成績最好的24位運動員，獎金總額超過10萬元。

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