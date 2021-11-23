【業績︱珠寶股】周大福半年多賺60%　中期息增逾37%至22仙

周大福 （01929） 收市後公布業績。周大福截至9月底止，上半財年純利按年升60.4%至35.8億元，經營溢利升9.6%至44.7億元，擬派中期息0.22元，按年增37.5%。期內，周大福營業額增79.1%至441.9億元，內地業務佔比達87.2%，惟整體毛利率較去年同期下跌11.6個百分點至23.5%。

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周大福亦公布，10月起至11月18日止，集團零售值增長32.6%，主因內地41.9%的增長抵銷了港澳及其他市場17.1%的跌幅。期內，內地同店銷售及銷量升12.4%及12.7%，港澳則分別跌3.1%及27.7%。

上半財年內地同店銷售增長32.2%，受惠香港本地消費改善和澳門旅客消費回升，港澳同店銷售急升約80%。

截至9月底止，周大福共有5,214個零售點，內地有5070個，港澳有96個。

周大福表示，內地零售市場增長有減慢跡象，同時受較高基數的影響，預料下半財年的業務增長會放緩。同時，集團預期，香港的主要過境口岸即使重開，旅客人數在短期內或不會顯著改善。

周大福全日微升0.4%，收報17.02元。

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