【Bitcoin】IMF指價格波動太大 不建議薩爾瓦多列法定貨幣

中美洲國家薩爾瓦多今年9月正式納比特幣為法定貨幣，創全球先河。國際貨幣基金組織（IMF）表示，比特幣價格波動太大，不建議薩爾瓦多列比特幣作法定貨幣。IMF同時敦促薩爾瓦多，應加強對新支付系統市場的監管。

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IMF周一（22日）表示，比特幣價格波動很大，將其列為法定貨幣會在保護消費者﹑金融體系完整及穩定方面帶來重大風險，政府使用比特幣或會導致財政負債情況。IMF建議，薩爾瓦多（El Salvador）不應列比特幣為法定貨幣，更應在法律上收窄其使用範圍。IMF敦促薩爾瓦多，加強對新支付系統市場的監管。

薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）回應IMF，指即使雙方在部分事情上看法不同，例如在比特幣應用方面，但指IMF對薩爾瓦多的分析很有趣。

全球首國列比特幣為法定貨幣 高票過薩爾瓦多國會 【下一頁】

IMF預測，薩爾瓦多經濟今年和明年經濟分別增長1成及3.2%，並料到今年底，公共債務將達至其GDP的85%。

布克爾上周六（20日）才宣布，將興建首座「比特幣城市」（Bitcoin City），並利用比特幣作項目啟動資金。據報更會在明年發行第一個10年期的債券，價值10億美元（約78億港元）。

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責任編輯：李俊儀