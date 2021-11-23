奧斯卡影帝未參選已得民心 支持度贏現任德州州長

美國演藝人士放棄五光十色的娛樂圈，改行政治道路已非新鮮事。今年初奧斯卡影帝馬修麥康納希曾透露正認真考慮參選德州州長，但至今未有明確表態。有民調顯示，馬修麥康納希的支持度大幅度領先現任州長阿博特、以及民主黨成員奧羅克。

美國再有演員踩過界？ 奧斯卡影帝考慮選德州州長 【下一頁】

根據當地媒體及大學針對德州州長選舉進行民意調查，在11月9日至16日期間，搜集德州1,106名登記選民意見，奧斯卡影帝馬修麥康納希（Matthew McConaughey）與現任州長阿博特（Greg Abbott）相比，二人支持度分別為43%及35%，馬修麥康納希領先阿博特8個百分點。

此外，馬修麥康納希與民主黨黨員奧羅克（Beto O'Rourke）當中，有49%人支持馬修麥康納希，大幅度領先支持度只有27%的奧羅克多22個百分點。

值得注意的是，若選民在3人之中只准投票一人的情況下，阿博特仍然最受德州民眾支持、支持度為37%、27%選民會投馬修麥康納希、奧羅克以26%支持度墊底。

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4成選民包括49%民主黨支持者及32%共和黨支持者，一同表示希望馬修麥康納希競選州長、另有33%人指不希望他參選、27%表示無意見。

若排除馬修麥康納希，阿博特則以45%支持度領先於39%的奧羅克，另有約16%選民表示不會投票予民主黨或共和黨人。

現年52歲的馬修麥康納希於3月透露有參選德州州長念頭，指自己正認真考慮，但尚未清楚他是否以政黨或獨立人士身份參選。

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責任編輯：郭麗明