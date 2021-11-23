【HBO Max X Disney+】HBO Max將與Disney+平分FOX電影播放權　《失靈腦朋友》為協議首部上架作品

▲ 華納媒體的HBO Max，將在2022年與迪士尼旗下的Disney+、Hulu，平分一系列FOX精選電影的播放權。（資料圖片）

根據早前簽下的協議，華納媒體的HBO Max，將在2022年與迪士尼旗下的Disney+、Hulu，平分一系列FOX精選電影的播放權。這協議意味著，多部20世紀影業（20th Century Studios）和探照燈影業（Searchlight Pictures）旗下的作品，會在未來同時登陸這兩間本來「打對台」的串流平台。

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根據這份協議，迪士尼需在保留院線獨家上映期的前提下，加快把這些作品上架HBO或HBO Max的速度。在電影免廣告的時效結束後，兩間公司也可共享部分FOX電影的廣告投放權。而將於12月15日上線HBO Max和Disney+的《失靈腦朋友》，則成為協議中第一部同時於這兩個平台開播的作品。

這份協議的有效期將維持至2022年年底，外界預計屆時迪士尼不會續訂這份協議，以便保留旗下Disney+的吸引力。

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責任編輯：李智美