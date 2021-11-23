文在寅或不弔唁 全斗煥料葬兩韓邊境

南韓前總統全斗煥周二（23日）離世，但因其生前曾鎮壓光州民主運動，且多年來未有就事件道歉，身後事安排更為敏感。南韓媒體報稱，現總統文在寅或不會弔唁全斗煥，可能不會舉行國葬。全斗煥家人表示，希望將其下葬在兩韓邊境地區。

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《韓聯社》報道，全斗煥逝世後，總統府青瓦台已接獲報告及就葬禮儀式﹑地點及是否以總統名義發表哀悼或送花圈等問題展開討論。據悉，青瓦台內部未有太大意願為全斗煥舉行國葬或讓他在國家公墓下葬。

青瓦台有關人士亦透露，與另一名前總統盧泰愚離世時不同，總統文在寅仍未就是否為全斗煥弔唁﹑發送弔唁資訊及送花圈展開討論。

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曾參與撰寫全斗煥回憶錄的閔正基及全斗煥家人分別表示，全斗煥生前曾表示，希望死後能下葬在兩韓邊地區。閔正基更指，全斗煥提及希望葬在可以俯瞰北韓的地方。全斗煥妻子李順子的侄子李龍澤則稱，全斗煥希望葬在祖墳地。

不過，由於全斗煥幼子從美國返回南韓需時，葬禮最終安排仍有待商議。閔正基指出，全斗煥的遺體會先火化，待一切決定後再落葬。

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責任編輯：吳漢培