【美股拆局】鮑威爾連任聯儲局主席　是納指跑輸主因？

鮑威爾獲提名連任聯儲局主席後，市場對加息預期升溫，美債息急升，拖累對利率敏感的科技股，納指昨轉挫1.26%，跑輸大市，而納指期貨周二續跌。然而，納指回吐與鮑威爾連任是否有直接關係？

聯儲局主席人選有定案後，美股周一早段仍舊向好，但尾市爆出小恐慌，不少表現強勁的個股都急回，Nvidia（美：NVDA）昨日由升5%變跌3%，Shopify（美：SHOP）急挫5.7%，蘋果（美：AAPL）3%的升幅近乎盡吐。

美股今年屢創新高，領跑環球大部分股市，截至本周一（11月22日），納指年初至今回報為23%；標指回報近25%。然而，如果投資者並非買入指數，可能會感覺追不上升幅，原因是指數的大部分升幅都由少數公司貢獻。

彭博數據顯示，站在10天平均線以上的納指成分股只有24%；站在50天線平均線之上的只有44%，反映股票表現愈來愈集中，例如近期升幅多由元宇宙概念、電動車、芯片股等帶起。這些概念股的回吐，可能才是納指跑輸的主因。

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記者：區嘉俊