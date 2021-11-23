  • 17°C
香港時間 : 20211123日 (二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【美股拆局】鮑威爾連任聯儲局主席　是納指跑輸主因？

18:53 2021/11/23

分享：

鮑威爾獲提名連任聯儲局主席後，市場對加息預期升溫，美債息急升，拖累對利率敏感的科技股，納指昨轉挫1.26%，跑輸大市，而納指期貨周二續跌。然而，納指回吐與鮑威爾連任是否有直接關係？

聯儲局主席人選有定案後，美股周一早段仍舊向好，但尾市爆出小恐慌，不少表現強勁的個股都急回，Nvidia（美：NVDA）昨日由升5%變跌3%，Shopify（美：SHOP）急挫5.7%，蘋果（美：AAPL）3%的升幅近乎盡吐。

美股今年屢創新高，領跑環球大部分股市，截至本周一（11月22日），納指年初至今回報為23%；標指回報近25%。然而，如果投資者並非買入指數，可能會感覺追不上升幅，原因是指數的大部分升幅都由少數公司貢獻。

彭博數據顯示，站在10天平均線以上的納指成分股只有24%；站在50天線平均線之上的只有44%，反映股票表現愈來愈集中，例如近期升幅多由元宇宙概念、電動車、芯片股等帶起。這些概念股的回吐，可能才是納指跑輸的主因。

相關文章：【美股焦點】福特計劃2023年將電動車產能增至60萬輛　與格芯簽署戰略合作協議

記者：區嘉俊

美股 加息 美國聯儲局 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【大行報告】長實獲高盛升至「買入」升4%、中港通關利寫字樓前景　另削3家地產商評級（附目標價）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iBond2021】本港10月CPI 回升至1.7%　iBond保底息繼續跑贏通脹率
【iBond2021】本港10月CPI 回升至1.7%　iBond保底息繼續跑贏通脹率
【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 中小行突擊推破頂息
【英鎊定存】英鎊定存息最高12.88厘 中小行突擊推破頂息
【新股IPO】財匯局廉署「狙擊手」行動　搜IPO核數師辦公室拘9人涉貪、符描述澳門建築股上周五停牌（第三版）
【新股IPO】財匯局廉署「狙擊手」行動　搜IPO核數師辦公室拘9人涉貪、符描述澳門建築股上周五停牌（第三版）
【港元存款】港銀輪流推高息短存勁吸睛　3個月6.88厘好吸引？未必賺息最多
【港元存款】港銀輪流推高息短存勁吸睛　3個月6.88厘好吸引？未必賺息最多
【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS　海通倉位暴漲兩成　或涉部署逾70億配股？
【恒大3333】中國恒大上周逾28億股突然存入CCASS　海通倉位暴漲兩成　或涉部署逾70億配股？
【人幣定存】人民幣定存最高13.88厘 7天速賺近8萬
【人幣定存】人民幣定存最高13.88厘 7天速賺近8萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款