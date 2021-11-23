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【內房危機】佳兆業境外債持有人 為收回逾期息尋求專業建議

股樓投資 17:25 2021/11/23

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正在停牌，處於財務困境的內房股佳兆業(01638)的一些境外債券持有人本月沒有收到息票付款。據外電引述消息人士稱，已有債券持有人向投資銀行Moelis　& CoMC.N尋求有關此事的建議。佳兆業的境外債券規模僅次於中國恒大（03333），該公司至今未支付11月11日和12日到期的總額超過5,900萬美元的債券票息，但兩者均有30天的寬限期。佳兆業還有另一批規模４億美元的美元債券，將於12月7日到期。

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另據《彭博》較早前報道，除了Moelis之外，一個由境外債券持有人組成的特設小組也在向Kirkland & Eliis的律師尋求建議。

至於境內債務，佳兆業昨日（22日）發布《錦恒財富產品兌付方案》，計劃按錦恒財富產品到期的時間順序，採用分期兌付方式，陸續兌付本金及利息。佳兆業表示，上月及本月已到期產品，已按今次兌付方案完成兌付，並指有能力提供後續兌付。正積極處置集團資產，回籠資金用於兌付錦恒財富本金、到期利息及延期利息。

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撰文 : 李尚毅

佳兆業集團（01638） 港股

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